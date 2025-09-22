Bolu’da ev yangını: Yaşlı çift yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Ekinören köyünde Karaman çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabaha karşı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sarması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait arazözler sevk edildi. SEDAŞ ekipleri tarafından bölgenin elektrik hatları kesilerek güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı. Evde yapılan incelemede, alt kattaki bir odada bulunan Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) evden çıkamayarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, çiftin cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangını duyarak olay yerine gelen köylüler söndürme çalışmalarına destek verirken, dumandan etkilenenlere ayran dağıtıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.