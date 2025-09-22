CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıkıyor

31 Ocak 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada CHP'li bir grup polise saldırdı.

Görevden alınan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.

Aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu CHP'liler Çağlayan'da polise mukavemet gösterdi

ÖZGÜR ÇELİK HAKİM KARŞISINDA

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşmaya Özgür Çelik saat 09.30 sıralarında geldi.

Duruşma 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Özgür Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de takip etmesi bekleniyor.