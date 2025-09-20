PODCAST CANLI YAYIN

Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği

Ekrem İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömen Özgür Özel ve ekibi cumhurbaşkanı adaylığı için yol temizliği yapmaya devam ediyor. Yavaş için önce "Kimsenin yok sayamayacağı bir seçenek" diyen Özel daha sonra "Adaylığı parti kurullarında tartışılır" demeci verdi. Böylelikle Özel, Yavaş'a açtığı adaylık yolunu "ön seçim" tümsekleriyle döşedi. Dahası SÖZCÜ "savaş senaryosu" niteliğinde bir manşetle çıktı. "İstinaf kararı sonrası yeni senaryo" başlığı kullanılan haberde "İmamoğlu'nun yerine B Planı Mansur Yavaş" denildi. Gelinen noktada CHP'de İmamoğlu'nun aday olamayacağının kanıksandığı görülüyor. Ekrem ağrısından kurtulan Özel'in Mansur Yavaş'ı "Ekremcilere" yıprattırıp "yol alma" peşinde olduğu değerlendiriliyor.

Hileli İstanbul Kongresi iptal edilen, şaibeli kurultayına iptal davası ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan da iç hesaplaşmaya sahne oluyor.

Parti Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın başı çektiği bloklarla sağdan sola savruluyor.

Olası bi mutlak butlan kararı çıkması durumunda görevi devralacağı söylenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun esas hazırlığı Kasım 2025'te CHP'nin 39. Olağan Kurultay takvimine göre yaptığı belirtiliyor.




İMAMOĞLU'NUN ADAY OLAMAYACAĞI KANIKSANDI

Yolsuzluktan tutuklanan, İBB dosyasındaki her yolsuzluk ve usulsüzlüğün suç örgütü liderliğini yapan Ekrem İmamoğlu Silivri'de yalnız bırakıldığı düşünüyor. "Beni Silivri betonuna gömdüler" diyen İmamoğlu, son çare eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i MHP kapısına gönderse de umduğunu bulamadı. Usulsüz elde edilen diploma ve istinafta onaylanan "ahmak" davası parti içinde dengeleri değiştirdi. İmamoğlu'nun aday olamayacağı parti çevrelerince de kabullenildi.




ÖZGÜR ÖZEL YOL TEMİZLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömen Özgür Özel ve ekibi ise cumhurbaşkanı adaylığı için yol temizliği yapmaya devam ediyor.

Bu durum daha net algılamak için Özgür Özel ve sır küpü Veli Ağbaba'dan gelen demeçlere dikkat çekmekte fayda var.




YAVAŞ'I "TÜMSEKLİ YOLA SOKTU"... YIPRANSIN DİYE PARTİLİLERİN ÖNÜNE ATTI

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği röportajda "Mansur Yavaş kimsenin yok sayamacağı bir seçenek" diyerek Yavaş'ı bir kez daha Ekremcilerin ve parti tabanının önüne attı.

Yavaş'a açtığı adaylık yolunu ise "ön seçim" tümsekleriyle döşedi.

"Yavaş'ın adaylığı parti yetkili kurullarında tartışılır. Ama bence yeniden sandıkları kurmak ve Mansur Yavaş'ın adaylığını yine geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürmek gerekebilir" dedi. Özel, Yavaş için daha önce de dile getiriği "Parlamenter sistemin tarafsız adayı" senaryosunu zikretti.




"KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM" TARTIŞMASI

Bilindiği üzere Mansur Yavaş daha önce Özel'e "Kimsenin yedeği olmam" diyerek rest çekmiş, anketlerde Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu savunmuştu.

Yavaş'ın bu karın ağrısını bilen Özel, "O gün çıkacak aday kimsenin yedeği değil. Çünkü bu adaya da haksızlık. Yani yürütülen sürece de haksızlık. O gün çıkacak adayın topluma bir taahhüdü olacak kesin. O da Türkiye'yi hızlı demokrasiye döndürme. Bizim hep savunduğumuz güçlü bir parlamento ve parlamenter sisteme döndürme kuralları ve kuralları yeniden inşa etme" dedi.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr / Arşiv)Özgür Özel ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr / Arşiv)


Özel'in akıl hocası Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "İmamoğlu aday olmazsa en güçlü aday Mansur Yavaş" diyor.



SÖZCÜ'DEN "SAVAŞ" SENARYOSU MU? "B PLANI MANSUR YAVAŞ"

SÖZCÜ Gazetesi ise bugün dikkat çeken bir haberi manşetine taşıdı.

"İstinaf kararı sonrası yeni senaryo" başlığı kullanılan haberde İmamoğlu yerine sürpriz aday gelebileceği bu ismin de Mansur Yavaş olacağı ifade edildi.

Sözcü'nün bu manşetinin de "ısmarlama bir haber" olduğu değerlendiriliyor. Genel Merkez'in talimatıyla başlatılan medyatik operasyon olduğu CHP kulislerinde yankılanıyor.

"Kimsenin yedeği olmam" diyen ve uzun süredir sessizliği koruyan Mansur Yavaş'ın yeniden gündeme getirilmesinin arka planında bunun yattığı söyleniyor.

