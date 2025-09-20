Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği







YAVAŞ'I "TÜMSEKLİ YOLA SOKTU"... YIPRANSIN DİYE PARTİLİLERİN ÖNÜNE ATTI



Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği röportajda "Mansur Yavaş kimsenin yok sayamacağı bir seçenek" diyerek Yavaş'ı bir kez daha Ekremcilerin ve parti tabanının önüne attı.



Yavaş'a açtığı adaylık yolunu ise "ön seçim" tümsekleriyle döşedi.



"Yavaş'ın adaylığı parti yetkili kurullarında tartışılır. Ama bence yeniden sandıkları kurmak ve Mansur Yavaş'ın adaylığını yine geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürmek gerekebilir" dedi. Özel, Yavaş için daha önce de dile getiriği "Parlamenter sistemin tarafsız adayı" senaryosunu zikretti.







"KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM" TARTIŞMASI



Bilindiği üzere Mansur Yavaş daha önce Özel'e "Kimsenin yedeği olmam" diyerek rest çekmiş, anketlerde Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu savunmuştu.



Yavaş'ın bu karın ağrısını bilen Özel, "O gün çıkacak aday kimsenin yedeği değil. Çünkü bu adaya da haksızlık. Yani yürütülen sürece de haksızlık. O gün çıkacak adayın topluma bir taahhüdü olacak kesin. O da Türkiye'yi hızlı demokrasiye döndürme. Bizim hep savunduğumuz güçlü bir parlamento ve parlamenter sisteme döndürme kuralları ve kuralları yeniden inşa etme" dedi.



Özgür Özel ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr / Arşiv)





Özel'in akıl hocası Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "İmamoğlu aday olmazsa en güçlü aday Mansur Yavaş" diyor.