Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği

Hileli İstanbul Kongresi iptal edilen, şaibeli kurultayına iptal davası ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan da iç hesaplaşmaya sahne oluyor.
Parti Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın başı çektiği bloklarla sağdan sola savruluyor.
Olası bi mutlak butlan kararı çıkması durumunda görevi devralacağı söylenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun esas hazırlığı Kasım 2025'te CHP'nin 39. Olağan Kurultay takvimine göre yaptığı belirtiliyor.
İMAMOĞLU'NUN ADAY OLAMAYACAĞI KANIKSANDI
Yolsuzluktan tutuklanan, İBB dosyasındaki her yolsuzluk ve usulsüzlüğün suç örgütü liderliğini yapan Ekrem İmamoğlu Silivri'de yalnız bırakıldığı düşünüyor. "Beni Silivri betonuna gömdüler" diyen İmamoğlu, son çare eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i MHP kapısına gönderse de umduğunu bulamadı. Usulsüz elde edilen diploma ve istinafta onaylanan "ahmak" davası parti içinde dengeleri değiştirdi. İmamoğlu'nun aday olamayacağı parti çevrelerince de kabullenildi.
ÖZGÜR ÖZEL YOL TEMİZLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR
İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömen Özgür Özel ve ekibi ise cumhurbaşkanı adaylığı için yol temizliği yapmaya devam ediyor.
Bu durum daha net algılamak için Özgür Özel ve sır küpü Veli Ağbaba'dan gelen demeçlere dikkat çekmekte fayda var.