CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ihale skandalı! Tutuklanan başkan Hasan Mutlu 38 milyonluk vurguna göz yummuş

CHP’li belediyeler yolsuzluk ve rüşvet skandalı ile çalkalanıyor. Son olarak gözaltına alınan CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde Başkan Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Başkan Hasan Mutlu’nun 75 milyonluk işi 113 milyon TL’ye ihale edilmesine göz yumduğu söyleyen teknik uzman, Mutlu'nun kendisine "Dosyada bir hata yok, sen hesabı yanlış yapmışsındır” dediğini açıkladı.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında bir ihalede 40 milyon TL yolsuzluk yapıldığı belirlendi. 2024 yılında yapılan ilçe genelinde Bordür, Tretuvar, Asfalt Bakım-Onarım, Yapım ve Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşi ihalesinin bedelinin yaklaşık 40 milyon TL üzerinde ihale edildiği tespit edildi.

Belediyede teknik uzman olarak görev yapan ve söz konusu ihalede komisyon üyesi olan bir çalışan, ihalenin bedelinin olması gerekenden yaklaşık 40 milyon TL fazla olduğunu tespit ettiğini, bu konuda Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu uyardığını ancak uyarısının dikkate alınmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanına giderek ihaledeki miktar ile alakalı durumu kendisine ilettiğini söyleyen teknik uzman, Mutlu'nun kendisine "Dosyada bir hata yok, sen hesabı yanlış yapmışsındır." dediğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Soruşturma kapsamında ifade veren Bayrampaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teknik uzmanı Hatice Baddal ifadesinde şunları kaydetti:

İHALE EVRAKLARINI İNCELETMEK İSTEMEDİLER

"Ben Bayrampaşa Belediyesi'nde 2014 yılından bu yana çalışmaktayım. O zamandan 2025 Nisan ayına kadar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde mimar olarak çalıştım. 2025 Nisan ayında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde teknik uzman olarak çalışmaktayım.

2024 yılı aralık ayında Bayrampaşa Belediyesi'nin '2025 Yılı İlçe Genelinde Bordür, Tretuvar, Asfalt Bakım-Onarım, Yapım ve Muhtelif İnşaat İşleri Yapılması İşi' ile ilgili olarak bir ihale yapıldı.

Ben bu ihalede komisyon üyesiydim ve ihale ile alakalı olarak yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 21/2. Maddesi gereğince ben ihale evraklarını incelemek istediğimi Mustafa Safa Rüzgaroğlu'na söyledim. Ancak kendisi 'Bugün git, yarın gel.' diyerek ihale gününe kadar beni oyaladı.

75 MİLYONLUK İŞ 113 MİLYONA İHALE EDİLDİ

İhale günü geldiğinde ben ihale evraklarını çok kısa inceleme fırsatı buldum ve yapmış olduğu kısa bir araştırma ile ihale bedelinin çok yüksek olduğunu tespit ettim. Bunun üzerine ihale komisyon kararına imza atmak istemediğimi ve ihale dosyasını incelemek istediğimi Mustafa Safa Rüzgaroğlu'na söyledim.

Bunun üzerine ihale komisyon kararına o gün herhangi bir imza atmayarak tarafıma verilen ihale dosyasını 11 gün inceledikten sonra ihalenin sonuçlanması gereken bedelin 75 ila 85 milyon TL arasında olması gerektiğini tespit ettim ve ihale komisyon kararına karşı oy kullanarak komisyon kararını imzaladım.

BAŞKAN "SEN YANLIŞSIN" DEDİ

Söz konusu ihale 113 milyon TL'ye Rozak firmasına verildi. Bu 11 günlük süreçte Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanına giderek ihaledeki miktar ile alakalı bu durumu kendisine ilettiğimde kendisi 'Teftiş Kurulu'na incelettim, dosyada bir hata yok, sen hesabı yanlış yapmışsındır.' diyerek beni gönderdi."

