CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ihale skandalı! Tutuklanan başkan Hasan Mutlu 38 milyonluk vurguna göz yummuş

Sabah'ta yer alan habere göre, Soruşturma kapsamında ifade veren Bayrampaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teknik uzmanı Hatice Baddal ifadesinde şunları kaydetti:

İHALE EVRAKLARINI İNCELETMEK İSTEMEDİLER "Ben Bayrampaşa Belediyesi'nde 2014 yılından bu yana çalışmaktayım. O zamandan 2025 Nisan ayına kadar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde mimar olarak çalıştım. 2025 Nisan ayında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde teknik uzman olarak çalışmaktayım.

Rüşvetten tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu (Takvim Foto Arşiv)

2024 yılı aralık ayında Bayrampaşa Belediyesi'nin '2025 Yılı İlçe Genelinde Bordür, Tretuvar, Asfalt Bakım-Onarım, Yapım ve Muhtelif İnşaat İşleri Yapılması İşi' ile ilgili olarak bir ihale yapıldı.

Ben bu ihalede komisyon üyesiydim ve ihale ile alakalı olarak yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 21/2. Maddesi gereğince ben ihale evraklarını incelemek istediğimi Mustafa Safa Rüzgaroğlu'na söyledim. Ancak kendisi 'Bugün git, yarın gel.' diyerek ihale gününe kadar beni oyaladı.

75 MİLYONLUK İŞ 113 MİLYONA İHALE EDİLDİ



İhale günü geldiğinde ben ihale evraklarını çok kısa inceleme fırsatı buldum ve yapmış olduğu kısa bir araştırma ile ihale bedelinin çok yüksek olduğunu tespit ettim. Bunun üzerine ihale komisyon kararına imza atmak istemediğimi ve ihale dosyasını incelemek istediğimi Mustafa Safa Rüzgaroğlu'na söyledim.