Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 33 şüpheliden 21'i tutuklandı

Adana merkezli üç ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9’u kadın 33 şüpheli yakalandı. Şebekenin günlük para trafiğinin 24 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Yapılan incelemede şebekenin, yurt dışından temin edilen yazılımlarla kurdukları internet siteleri üzerinden bahis oynattığı belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı üzerine 15 Eylül'de harekete geçen ekipler, Adana merkezli Kocaeli ve Malatya'da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 9'u kadın 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu

24 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin kontrolündeki banka hesaplarında günlük yaklaşık 24 milyon liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Ayrıca, suçtan elde edilen paraların kripto para birimlerine çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve banka hesaplarını şebekeye kullandıran kişilere aylık 50 bin lira ödeme yapıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

