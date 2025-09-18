PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'in kronik çöp sorunu vatandaşı isyan ettirdi: "Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz”

CHP'li İzmir belediyelerinin toplamadığı çöpler halk sağlığını tehlikeye atarken, sokaklar pis kokulardan geçilmez hale geldi. Bu duruma tepki gösteren bir kadın ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bir belediyeyi yönetemiyorsunuz, ülkeyi nasıl yöneteceksiniz” diyerek CHP yönetimini eleştirdi.

Belediyelerdeki yolsuzluk davalarıyla gündemden düşmeyen CHP, bu sefer maaş krizi ve toplanmayan çöp sorunları ile gündeme geldi. Özellikle İzmir'in merkez ilçelerinde toplanmayan çöpler halk sağlığını tehlikeye atarken sokakları pis kokular sardı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ise CHP'li belediyelerin sorumsuzluğuna isyan etti.

Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren bir kadın, "Bir belediyeyi yönetemiyorsunuz, ülkeyi nasıl yöneteceksiniz" diyerek CHP yönetimini topa tuttu.

Tepkili kadın, "Çiğli Belediyesi rezilsiniz rezil, bu çöplerin hali ne? Madem işçilerin parasını ödeyemiyorsunuz işe almayın o zaman kardeşim. Sokak çöplerden geçilmiyor, rezil edeceğim sizi." diye konuştu.

İzmir'de çöpleri toplamayan CHP'li belediyeler birbirini suçladı (AA)İzmir'de çöpleri toplamayan CHP'li belediyeler birbirini suçladı (AA)

CHP'Lİ BELEDİYELER BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Toplanmayan çöplere ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Karşıyaka Belediyesi ise topu CHP'li Büyükşehir Belediyesine attı. Karşıyaka Belediyesi, bir süredir biriken ve vatandaşın tepkilerine neden olan çöp yığınlarına ilişkin, "İlçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır." açıklamasında bulundu.

İzmir'de günlük yaklaşık 3 bin tonluk çöpün döküldüğü Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nin Danıştay kararıyla kapatıldığa dikkat çeken açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine günlük döküm için Bergama, Ödemiş ve Tire gibi farklı ilçelerdeki depolama alanlarını göstermiştir. Fakat Bergama'nın günlük kapasitesi 600 ton. Oysa yalnızca Karşıyaka'nın günlük çöpü 400 ton. Çevre ilçelerden gelen çöpler de burayı doldurduğu için kamyonlarımızı bu tesise yönlendirmekte büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak çöplerimizi bir süre Tire'deki geçici depolama alanına götürdük ancak vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine o alan da kapatıldı." denildi.

