Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: ''Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerin Beştepe'deki kura töreninde önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecini şehit ve gazilerin emanetine en ufak leke bulaştırmadan başarıyla taçlandıracaklarını söyledi. Gazze kasabı Netanyahu'nun "Kudüs bizim" sözlerine ve "Siloam Yazıtı" üzerinden şahsını hedef almasına esaslı bir yanıt veren Erdoğan, "27 yıldır dinmeyen kuyruk acısının öfkesiyle hazımsızlıklarını açığa vuruyorlar. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz" ifadelerini kullandı. "Senaryoyu da senaristi de çok iyi biliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Oyunları bir kez daha bozacağız" dedi.

