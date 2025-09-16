CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı incelemelere göre, Başkan Mutlu'nun iki ayrı kişi ile yasak aşk yaşadığı belirlendi. Mutlu'nun aşk yaşadığı C.K.'nın bir üniversitede, diğer sevgili F.C.'nin ise Bayrampaşa Belediyesi'nin iştirak şirketinde çalıştığı tespit edildi. Mutlu'nun C.K.'ya 750 bin TL para transfer ettiği ve C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi. Mutlu'nun belediye başkanı olduktan sonra 30'a yakın akrabasını belediyede işe başlattığı da saptandı.
7 İHALE MERCEK ALTINDA
Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı değerlendirilen 7 ayrı ihale mercek altına alındı. İhalelerin usulsüz olarak adrese teslim yandaş firmalara verildiği, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı belirlendi. Mutlu'nun mülkiyeti belediyede, işletmesi bir iş adamında olan halı sahayı kendine yakın bir isme verebilmek mevcut işletmecinin sözleşmesini feshettiği, iş makineleriyle halı sahada kazı çalışması yaptırdığı ve halı sahayı kapattırdığı belirtildi.