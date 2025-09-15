PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerinin ensesinde! Kayseri'de 1,5 ton uygunsuz et tespit edildi

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristleri bu kez Kayseri Melikgazi'de hortladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Melikgazi'de bir ahırın içinde 1,5 tonluk uygunsuz etin ele geçirildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda bulunan yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz etin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri Melikgazi'de gıda denetim ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir.

Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

