Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerinin ensesinde! Kayseri'de 1,5 ton uygunsuz et tespit edildi

Bakanlığın paylaştığı video (Ekran görüntüsü) Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri Melikgazi'de gıda denetim ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir.