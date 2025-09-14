Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması

RÜŞVET DEĞİL İŞLER HIZLI YÜRÜSÜN SAVUNMASI



Antepe'nin genel müdürlüğünü İsmail Erdoğmuş'un yaptığını söyleyen Temuçin, bu kişinin Konyaaltı bölgesi başta olmak üzere geçmiş tarihlerde müteahhitlik yapmış bir kişi olduğunu ifade etti. İsmail Erdoğmuş'un kendisine Ekpa İnşaatın yaptığı inşaattan Muhitin Böcek'in 3 dükkan alacağını söylediğini belirten Temuçin, söz konusu dükkan geçişlerinin herhangi rüşvet değil de işlerin hızlı ve aksamadan yapılması amacıyla olduğunu öne sürdü.