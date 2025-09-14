PODCAST CANLI YAYIN

Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İskan alabilmek için Muhittin Böcek’e müteahhit Sezgin Köysüren tarafından verilen 5 dükkanın 3’ünün yakın dost Çağrı Gümüşlü’nün üzerine yapıldığı tespit edilmişti. Söz konusu dükkanlar yine belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak Kent Lokantası yapılmıştı. İtirafçı olan Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin’in dükkanlar için savunması pes dedirtti. Temuçin, söz konusu dükkan geçişlerinin herhangi rüşvet değil de işlerin hızlı ve aksamadan yapılması amacıyla olduğunu öne sürdü.

Antalya'da müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, Antalya Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek ve dönemin yöneticileri için istendiği, dükkanların emanetçiler üzerinden Muhittin Böcek'e verildiği ve belediye şirketine aylık 150 bin liraya kiralanarak "Kent Lokantası" yapıldığı belirlenmişti. Rüşvet olarak istenen dükkanlar için göstermelik ödeme yapıldığı, paranın bir gün sonra elden geri alındığı soruşturma dosyasına girdi.

Skandalı ortaya çıkaran müteahhit Sezgin Köysüren dosyada "müşteki-şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Rüşvete konu dükkanlarla ilgili görüşmeleri yürüten dönemin Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sonrasında savcılığa başvurarak itirafçı olan Temuçin tüm süreci anlattı.

İHALEYİ BELEDİYE İŞTİRAKI YÜRÜTTÜ

İtirafçı olduktan sonra tahliye edilen Temuçin savcılığa verdiği ifadede, söz konusu dükkanların olduğu alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla söz konusu ihalenin yapılması sürecindeki yetkinin belediye iştiraki olan Antepe'ye verildiğini söyledi. Temuçin, düzenlenen ihaleyi müteahhit Sezgin Köysüren'in sahip olduğu Ekpa İnşaat'ın aldığını dile getirdi.

RÜŞVET DEĞİL İŞLER HIZLI YÜRÜSÜN SAVUNMASI

Antepe'nin genel müdürlüğünü İsmail Erdoğmuş'un yaptığını söyleyen Temuçin, bu kişinin Konyaaltı bölgesi başta olmak üzere geçmiş tarihlerde müteahhitlik yapmış bir kişi olduğunu ifade etti. İsmail Erdoğmuş'un kendisine Ekpa İnşaatın yaptığı inşaattan Muhitin Böcek'in 3 dükkan alacağını söylediğini belirten Temuçin, söz konusu dükkan geçişlerinin herhangi rüşvet değil de işlerin hızlı ve aksamadan yapılması amacıyla olduğunu öne sürdü.

Temuçin "Bu projede yer alan yaklaşık 50 dükkandan 3 tanesini Muhittin Böcek'in aldığını İsmail Erdoğmuş'un beyanıyla biliyorum. Söz konusu dükkanların Çağrı Gümüşlü isimli şahıs üzerine yapıldığını biliyorum. Çağrı Gümüşlü, Böcek'in yakın dostudur" ifadelerini kullandı.

"BÖCEK'İN HABERİ OLMADAN YAPILABİLECEK BİR İŞ DEĞİLDİR"

Projede kendisinin de bir dükkanı başkasının üzerinden aldığını itiraf eden Temuçin, "Söz konusu dükkanı üzerime alamayacağım için avukatlık yapan Fırat A.'ya 2 milyon liraya sattım. Dükkan ilk kez bu şahıs adına tapuda kaydedildi. Parayı kendisinden 4-5 seferde parça parça elden aldım.

Başkan'a (Muhittin Böcek) 3 dükkan verilmesi hususu başkanın talebi midir net olarak bilmiyorum ancak başkanın haberi olmadan yapılabilecek bir iş değildir. 3 dükkan Çağrı Gümüşlü üzerinden Muhittin Böcek'e verildi " diye konuştu.

