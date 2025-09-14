Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması

Antalya'da müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, Antalya Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek ve dönemin yöneticileri için istendiği, dükkanların emanetçiler üzerinden Muhittin Böcek'e verildiği ve belediye şirketine aylık 150 bin liraya kiralanarak "Kent Lokantası" yapıldığı belirlenmişti. Rüşvet olarak istenen dükkanlar için göstermelik ödeme yapıldığı, paranın bir gün sonra elden geri alındığı soruşturma dosyasına girdi.
Skandalı ortaya çıkaran müteahhit Sezgin Köysüren dosyada "müşteki-şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Rüşvete konu dükkanlarla ilgili görüşmeleri yürüten dönemin Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sonrasında savcılığa başvurarak itirafçı olan Temuçin tüm süreci anlattı.
İHALEYİ BELEDİYE İŞTİRAKI YÜRÜTTÜ
İtirafçı olduktan sonra tahliye edilen Temuçin savcılığa verdiği ifadede, söz konusu dükkanların olduğu alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla söz konusu ihalenin yapılması sürecindeki yetkinin belediye iştiraki olan Antepe'ye verildiğini söyledi. Temuçin, düzenlenen ihaleyi müteahhit Sezgin Köysüren'in sahip olduğu Ekpa İnşaat'ın aldığını dile getirdi.