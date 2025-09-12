CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”

Antalya Kepez'de müteahhit Sezgin Köysüren 'in iskân alabilme amacıyla rüşvet olarak verdiği 5 dükkândan 3'ünün tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek 'in aile dostu Çağrı Gümüşlü (44) üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kent Lokantası yapılan ve aylık 150 bin lira kira geliri elde edilen dükkanları Böcek yerine üstüne alan Çağrı Gümüşlü'nün ifadesi ortaya çıktı. Gümüşlü ifadesinde, "Benim adıma kayıtlı olan ancak hak sahibi olmadığım 3 adet dükkân vardır" diyerek Böcek ile arasında geçen diyalogları itiraf etti. 3 dükkanın üzerine yapılma sürecinin 2023 yılında Muhittin Böcek'in kendisini başkanlığa davet etmesiyle başladığını söyleyen Gümüşlü, "Başkanın ofisine gittim. Bana 3 adet dükkanı olduğunu, kendi üzerine alamadığını, geçici olarak benim almamı ve yasal sahibi olmamı rica etti. Sosyal ilişkimize dayanarak teklifini kabul ettim" dedi. Ofisteyken belediyenin iştirak firması Antepe Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş 'u çağırdığını aktaran Gümüşlü , "Böcek, bana hitaben 'Süreci İsmail bey takip edecek, o seninle irtibata geçer gerekli işlemleri yaparsınız' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP'li Antalya BB'nin ʺKent Lokantasıʺ pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok! “Kendi üzerime alamıyorum sen al” (takvim foto arşiv)

"SENDE KALSIN, SONRA HALLEDERİZ"

Erdoğmuş'un kendisine, dükkânları yapan müteahhitlik firması Ekpa'ya 3 dükkân için 7 milyon lira yatırmasını ve bu bedelin birkaç gün sonra nakit olarak geri verileceğini söylediğini anlatan Gümüşlü, "Bu para elden nakit olarak teslim edildi" dedi. Böcek'e bir gün, bu dükkânların ne olacağını sorduğunu dile getiren Gümüşlü ifadesine şöyle devam etti: "Hatta 'Ölüm kalım var. Benim üzerimde kalmasını istemiyorum. Buna bir çözüm bulalım' dediğimde, 'Sende birkaç yıl kalsın sonra hallederiz' diyerek konuyu kapattı. Sonra bir daha sordum. Bana bu sefer, 'Kent Lokantası projemiz var. Dükkanlar bu projeye uygun. Sen dükkanları kiraya ver. 2 yıl kiralık kalsın sonrasına bakarız' gibi bir söylemi oldu. Kent Lokantası işlerini yürüten Ekdağ firması yetkilisi benimle irtibata geçti. Kira teklifimi sordu. Muhittin Böcek'le yüz yüze görüşerek dükkanları kaç paradan kiraya verelim diye sordum. O da bana, 'Dükkan başına 50 bin lira uygundur' dedi. Bu teklifi kabul ettiler" dedi.

TELEVİZYON KANALI SAHİBİNE KİSPET VE KÖMÜR İHALESİ



Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında yer alan televizyon şirketi sahibi Mehmet Okan Kaya'nın yayıncılık dışında birçok farklı şirket kurduğu ve yaklaşık 40 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Kaya'nın pehlivan kispetinden kömüre, oyuncaktan orkestra malzemesine kadar birçok farklı kalemde ürün satışı yapan şirketler kurduğu belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin konser, festival, fuar, kutlama ve çeşitli etkinliklerini üstlenen Kaya'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin organize ettiği bölgedeki yağlı güreşleri televizyon kanalından yayınlarken, bir başka şirketi aracılığı ile de pehlivanların kispetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi. Kaya'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerin yaklaşık 40 milyon TL'yi bulduğu belirlendi.