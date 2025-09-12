PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, CHP'li Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkanlardan üçünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak “Kent Lokantası” yapıldığı belirlendi. Bu dükkanların Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek’in aile dostu Çağrı Gümüşlü (44) üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kent Lokantası yapılan ve aylık 150 bin lira kira geliri elde edilen dükkanları Böcek yerine üstüne alan Çağrı Gümüşlü’nün ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan 21 kişi arasında yer alan televizyon şirketi sahibi Mehmet Okan Kaya’nın yayıncılık dışında birçok farklı şirket kurduğu ve yaklaşık 40 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”

Antalya Kepez'de müteahhit Sezgin Köysüren'in iskân alabilme amacıyla rüşvet olarak verdiği 5 dükkândan 3'ünün tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in aile dostu Çağrı Gümüşlü (44) üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kent Lokantası yapılan ve aylık 150 bin lira kira geliri elde edilen dükkanları Böcek yerine üstüne alan Çağrı Gümüşlü'nün ifadesi ortaya çıktı. Gümüşlü ifadesinde, "Benim adıma kayıtlı olan ancak hak sahibi olmadığım 3 adet dükkân vardır" diyerek Böcek ile arasında geçen diyalogları itiraf etti. 3 dükkanın üzerine yapılma sürecinin 2023 yılında Muhittin Böcek'in kendisini başkanlığa davet etmesiyle başladığını söyleyen Gümüşlü, "Başkanın ofisine gittim. Bana 3 adet dükkanı olduğunu, kendi üzerine alamadığını, geçici olarak benim almamı ve yasal sahibi olmamı rica etti. Sosyal ilişkimize dayanarak teklifini kabul ettim" dedi. Ofisteyken belediyenin iştirak firması Antepe Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş'u çağırdığını aktaran Gümüşlü, "Böcek, bana hitaben 'Süreci İsmail bey takip edecek, o seninle irtibata geçer gerekli işlemleri yaparsınız' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP'li Antalya BB'nin ʺKent Lokantasıʺ pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al” (takvim foto arşiv)CHP'li Antalya BB'nin ʺKent Lokantasıʺ pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al” (takvim foto arşiv)

"SENDE KALSIN, SONRA HALLEDERİZ"

Erdoğmuş'un kendisine, dükkânları yapan müteahhitlik firması Ekpa'ya 3 dükkân için 7 milyon lira yatırmasını ve bu bedelin birkaç gün sonra nakit olarak geri verileceğini söylediğini anlatan Gümüşlü, "Bu para elden nakit olarak teslim edildi" dedi. Böcek'e bir gün, bu dükkânların ne olacağını sorduğunu dile getiren Gümüşlü ifadesine şöyle devam etti: "Hatta 'Ölüm kalım var. Benim üzerimde kalmasını istemiyorum. Buna bir çözüm bulalım' dediğimde, 'Sende birkaç yıl kalsın sonra hallederiz' diyerek konuyu kapattı. Sonra bir daha sordum. Bana bu sefer, 'Kent Lokantası projemiz var. Dükkanlar bu projeye uygun. Sen dükkanları kiraya ver. 2 yıl kiralık kalsın sonrasına bakarız' gibi bir söylemi oldu. Kent Lokantası işlerini yürüten Ekdağ firması yetkilisi benimle irtibata geçti. Kira teklifimi sordu. Muhittin Böcek'le yüz yüze görüşerek dükkanları kaç paradan kiraya verelim diye sordum. O da bana, 'Dükkan başına 50 bin lira uygundur' dedi. Bu teklifi kabul ettiler" dedi.

CHPli Antalya BBnin Kent Lokantası rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcekin akçeli işleriCHPli Antalya BBnin Kent Lokantası rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcekin akçeli işleri
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
CHP'li Antalya BB'nin ʺKent Lokantasıʺ pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al” (takvim foto arşiv)CHP'li Antalya BB'nin ʺKent Lokantasıʺ pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al” (takvim foto arşiv)

TELEVİZYON KANALI SAHİBİNE KİSPET VE KÖMÜR İHALESİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında yer alan televizyon şirketi sahibi Mehmet Okan Kaya'nın yayıncılık dışında birçok farklı şirket kurduğu ve yaklaşık 40 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Kaya'nın pehlivan kispetinden kömüre, oyuncaktan orkestra malzemesine kadar birçok farklı kalemde ürün satışı yapan şirketler kurduğu belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin konser, festival, fuar, kutlama ve çeşitli etkinliklerini üstlenen Kaya'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin organize ettiği bölgedeki yağlı güreşleri televizyon kanalından yayınlarken, bir başka şirketi aracılığı ile de pehlivanların kispetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi. Kaya'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerin yaklaşık 40 milyon TL'yi bulduğu belirlendi.

CHP'li Antalya BB'nin ʺKent Lokantasıʺ pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al” (takvim foto arşiv)CHP'li Antalya BB'nin ʺKent Lokantasıʺ pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al” (takvim foto arşiv)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım'dan kira öder gibi sahip olma fırsatı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
Başak Gürkan Arslan'ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: "Namusumu temizledim" | Mal paylaşımı tartışması...
İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"