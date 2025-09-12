PODCAST CANLI YAYIN

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci AK Parti'ye katıldı

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını bildirdi.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan'ın paylaşımı (Sosyal medya)

GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Ayduğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Nevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

