PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: "Bir daha asla izin vermeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 45. yılında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: "Bir daha asla izin vermeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi tarihinin kara lekesi 12 Eylül Askeri Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçtiğini belirterek, "Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

12 Eylül darbesi (Başkan Erdoğan'ın paylaşımı)12 Eylül darbesi (Başkan Erdoğan'ın paylaşımı)

BİR DAHA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

"Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askeri Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçti. Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren şüpheli gözaltında
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı