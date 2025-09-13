Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?

Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi. (AA) Aracın, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikleri bulunuyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. T10F, hızlı şarjla 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ



T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin" de Türkiye'nin güzelliklerinden ilhamla tasarlandı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünü T10F'in modern tasarımıyla buluşturarak kullanıcılarına yolculuklarında eşsiz bir doğallık katıyor. T10F'in yeni mavi rengi Mardin'in ilhamı ise Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alındı. T10F tıpkı T10X gibi Togg'un dijital platformu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

Aracın tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle kendini gösteriyor. "Duality" kavramı T10F'in hatlarında farklı oranlarla göze çarpıyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği T10F, sportif fastback siluetiyle ileriye atılmaya hazır bir duruş sergiliyor. Coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları, estetik bir tercihin ötesinde aerodinamik verimliliği artıran mühendislik dokunuşları olarak dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, cihazın menzilini 623 kilometreye uzatan faktörler arasında yer alıyor. T10F'in ön tasarımı, sportif ve atletik bir kimlik ortaya koyuyor. Lale motifleri, krom detaylar ve keskin kaput çizgileri markanın imzasını öne çıkarırken farların içindeki dörtgen ve elmas formlar logoya zarif bir gönderme yapıyor. Arka bölümde yatay olarak uzanan stop lambaları ve hafif spoiler dokunuşu, dinamizm ile zarafeti buluşturuyor. Lale formundan esinlenen far detayları, cihaza güçlü bir bütünlük kazandırıyor.

AYDINLIK, FERAH VE KONFORLU İÇ MEKAN



T10F'in iç mekanı, kullanıcıyı ferah, aydınlık ve konforlu bir üçüncü yaşam alanıyla karşılıyor. Panoramik cam tavan doğal ışığı içeri taşırken yenilenen direksiyon simidi, uçtan uca ekran ve akıcı yüzey detayları, hem sürüş ergonomisini hem de dijital deneyimi yeniden tanımlıyor. Yumuşak dokular ve zarif dikişler, iç mekanda bir "koza etkisi" yaratarak kullanıcıyı sarıyor. Tasarım sürecinde estetik ile işlevsellik dengesi gözetilirken Türk kültüründen gelen lale motifinin modern tasarımla yeniden yorumlanması temsil edildi.