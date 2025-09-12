Charlie Kirk kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, neden öldü? Charlie Kirk evli mi, çocuğu var mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın genç seçmenler arasında taban oluşturmasında rol oynayan kişi olarak bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk (31), Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Charlie Kirk kimdir?
32 yaşındaki Charlie Kirk, 2012 yılında Turning Point USA (TPUSA) adlı örgütü kurarak üniversitelerde özellikle "woke kültürü" ve sol görüşlü akademik yaklaşımlara karşı yürüttüğü kampanyalarla adını sıkça duyurdu.Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü?
Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Kirk, aynı zamanda "The Charlie Kirk Show" adlı podcast ve radyo programını sunuyor. Program, ABD genelinde geniş bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Kirk, "The MAGA Doctrine" (2020) ve "Right Wing Revolution" (2024) gibi kitaplarıyla da biliniyor.