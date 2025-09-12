PODCAST CANLI YAYIN

Muhafazakar aktivist Charlie Kirk, ABD'de bulunan Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaptığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından yaşamını yitiren Charlie Kirk hakkındaki bilgiler ve biyografisi merak ediliyor. Peki Charlie Kirk kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, neden öldü? Charlie Kirk evli mi, çocuğu var mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın genç seçmenler arasında taban oluşturmasında rol oynayan kişi olarak bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk (31), Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada

Charlie Kirk kimdir?

32 yaşındaki Charlie Kirk, 2012 yılında Turning Point USA (TPUSA) adlı örgütü kurarak üniversitelerde özellikle "woke kültürü" ve sol görüşlü akademik yaklaşımlara karşı yürüttüğü kampanyalarla adını sıkça duyurdu.

Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü?

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Kirk, aynı zamanda "The Charlie Kirk Show" adlı podcast ve radyo programını sunuyor. Program, ABD genelinde geniş bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Kirk, "The MAGA Doctrine" (2020) ve "Right Wing Revolution" (2024) gibi kitaplarıyla da biliniyor.

Eğitim hayatına Harper College'da başlayan Charlie Kirk, kariyerine odaklanmak için okulu bırakma kararı aldı. 2021 yılında podcast sunucusu Erika Frantzve ile evlendi.

Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

