Charlie Kirk kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, neden öldü? Charlie Kirk evli mi, çocuğu var mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın genç seçmenler arasında taban oluşturmasında rol oynayan kişi olarak bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk (31), Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

(sosyal medya)

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Kirk, aynı zamanda "The Charlie Kirk Show" adlı podcast ve radyo programını sunuyor. Program, ABD genelinde geniş bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Kirk, "The MAGA Doctrine" (2020) ve "Right Wing Revolution" (2024) gibi kitaplarıyla da biliniyor.