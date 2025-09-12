Charlie Kirk Utah Valley Üniversitesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın genç seçmenler arasında taban oluşturmasında rol oynayan kişi olarak bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk (31), Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

FBI, "200 metre uzaktan yapılan saldırıda kullanılan silahın, 'yüksek tesirli bolt action bir tüfek' olduğunu düşünüyoruz. Şüphelinin görüntülerine sahibiz. Arıyoruz." dedi. ABD'de bayraklar pazar gününe kadar yarıya indirildi.

Trump, "Amerika için karanlık bir an. Herkes ve özellikle benim tarafından hayranlık duyuluyordu. Ailesine taziyelerimi sunuyorum." diye konuştu.

Trump destekçisi muhafakar aktivist Charlie Kirk, yaklaşık 200 metreden boynundan vurularak öldürüldü.