Bilgi üniversitesi, doğa koleji kimin, el mi konuldu? Can holding serveti

Can Holding 'e yönelik operasyon kapsamında, holdinge ait olan İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji 'ne el konuldu. "Kara para aklama" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, holdingin medya ve enerji varlıklarının da aralarında bulunduğu 121 şirketin yönetimi devlete geçti.

Bilgi üniversitesi, doğa koleji kimin, el mi konuldu?

Mevcut bilgilere göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yönetimi ve mülkiyeti Can Holding'e aittir. Holding, üniversiteyi daha önceki yıllarda bünyesine katmıştı. Benzer şekilde, Türkiye'nin en büyük özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji de Can Holding çatısı altında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Holdingin eğitim sektöründeki bu iki büyük yatırımı, grubun en bilinen varlıkları arasında yer alıyor.

11 Eylül 2025 sabahı başlatılan ve "kara para aklama", "suç örgütü kurma" gibi ciddi suçlamaları içeren operasyon kapsamında, Can Holding'e ait 121 şirkete el konulduğu açıklandı. Bu şirketler arasında holdingin medya, enerji ve sanayi alanındaki varlıkları bulunuyor.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, el konulan varlıklar listesinde Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji de yer alıyor. Bu durum, iki büyük eğitim kurumunun yönetiminin de artık devletin kontrolüne geçtiği anlamına geliyor. Yetkililer, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtiyor.