Bilgi üniversitesi, doğa koleji kimin, el mi konuldu? Can holding serveti

Kamuoyunda geniş yer bulan Can Holding'e yönelik operasyonun ardından, holdingle ilişkili olduğu iddia edilen kurumların durumu merak konusu oldu. Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin Can Holding'e ait olup olmadığı ve bu kurumlara el konulup konulmadığı en sık sorulan sorular arasında yer alıyor.

Can Holding'e yönelik operasyon kapsamında, holdinge ait olan İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'ne el konuldu. "Kara para aklama" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, holdingin medya ve enerji varlıklarının da aralarında bulunduğu 121 şirketin yönetimi devlete geçti.

Mevcut bilgilere göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yönetimi ve mülkiyeti Can Holding'e aittir. Holding, üniversiteyi daha önceki yıllarda bünyesine katmıştı. Benzer şekilde, Türkiye'nin en büyük özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji de Can Holding çatısı altında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Holdingin eğitim sektöründeki bu iki büyük yatırımı, grubun en bilinen varlıkları arasında yer alıyor.

11 Eylül 2025 sabahı başlatılan ve "kara para aklama", "suç örgütü kurma" gibi ciddi suçlamaları içeren operasyon kapsamında, Can Holding'e ait 121 şirkete el konulduğu açıklandı. Bu şirketler arasında holdingin medya, enerji ve sanayi alanındaki varlıkları bulunuyor.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, el konulan varlıklar listesinde Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji de yer alıyor. Bu durum, iki büyük eğitim kurumunun yönetiminin de artık devletin kontrolüne geçtiği anlamına geliyor. Yetkililer, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtiyor.

Can Holding'in Serveti Ne Kadar?

Can Holding'in toplam servetine ilişkin net ve resmi bir rakam bulunmamakla birlikte, grubun oldukça büyük bir ekonomik güce sahip olduğu biliniyor. Medya, enerji, sanayi, perakende ve eğitim gibi milyarlarca dolarlık sektörlerde faaliyet gösteren holdingin varlıkları arasında şunlar öne çıkıyor:

Medya: Show TV, Habertürk, Bloomberg HT gibi ulusal kanallar ve bağlı yayınlar.

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji.

Sanayi ve Enerji: Energy Petrol ve Awox gibi markalar.

Gayrimenkul: Çok sayıda otel, hastane ve ticari mülk.

