Can Holding sahibi kim, ne zaman kuruldu? Can Holding şirketleri hangileri?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, holdingin sahipleri arasında yer alan Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu anlamda Can Holding sahibi kim, ne zaman kuruldu? Can Holding şirketleri neler? Soruları araştırılmaya başlandı.

Can Holding ve sahibi Kemal Can kamuoyunun gündemine oturdu. Holding'in genişleyen yapısı ve faaliyet gösterdiği sektörler, "Can Holding sahibi kim?" ve "Hangi şirketler bünyesinde?" gibi soruları beraberinde getiriyor. İşte holdingin yapısı ve merak edilenler.

Can Holding sahibi kim, ne zaman kuruldu?

Can Holding, 1972 yılında Zamanhan Can tarafından kuruldu. Enerji, eğitim, medya ve sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren holding, 2019'da Bilgi Üniversitesi'ni, 2022'de Doğa Koleji'ni ve 2024'te Habertürk ile Show TV'yi bünyesine kattı.

Show TV ve Habertürk'ün sahibi kimdir, neden gözaltında? Can Holding Başkanı Kemal Can hakkındaki suçlamalar neler?
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 10 gözaltı kararı

Can Holding Bünyesindeki Şirketler Neler?

Holdingin en bilinen markaları arasında şunlar yer alıyor:

Turizm ve Konaklama: Golden Hill Hotel

Enerji: Energy Petrol, Energia

Elektronik: Awox, Telefox, Tectone

Sağlık: Mediza Hospital

Can Holding'in medya yatırımları

Park Grubu'nun hisselerinin devri sonrası Ciner Yayın Holding'in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirildi. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarının yönetiminde ise Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Şakir Can yer alıyor.

