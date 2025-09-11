Can Holding sahibi kim, ne zaman kuruldu? Can Holding şirketleri hangileri?

Can Holding ve sahibi Kemal Can kamuoyunun gündemine oturdu. Holding'in genişleyen yapısı ve faaliyet gösterdiği sektörler, "Can Holding sahibi kim?" ve "Hangi şirketler bünyesinde?" gibi soruları beraberinde getiriyor. İşte holdingin yapısı ve merak edilenler.
Can Holding sahibi kim, ne zaman kuruldu?
Can Holding, 1972 yılında Zamanhan Can tarafından kuruldu. Enerji, eğitim, medya ve sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren holding, 2019'da Bilgi Üniversitesi'ni, 2022'de Doğa Koleji'ni ve 2024'te Habertürk ile Show TV'yi bünyesine kattı.
Can Holding Bünyesindeki Şirketler Neler?
Holdingin en bilinen markaları arasında şunlar yer alıyor:
Turizm ve Konaklama: Golden Hill Hotel
Enerji: Energy Petrol, Energia
Elektronik: Awox, Telefox, Tectone
Sağlık: Mediza Hospital