Antalya'da 5’inci dalga operasyon: Eski Başkan Böcek’in eski gelini gözaltında

Antalya'da 5'inci dalga operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 21 kişi arasında eski Başkan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu da yer aldı.

Rüşvet soruşturması (Takvim.com.tr)Operasyonlar, CHP'li Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in belediyeden ihale alan firmalardan para talep ettikleri, bu yüzden hak edişlerin ve imar izinlerinin hızla çözüldüğü şeklindeki ifadeler üzerine yapıldı.

MASAK raporları, bu iddiaları kanıtladı. Böcek'in oğlu Gökhan ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında villa ve daireler üzerinden milyonluk pazarlıklar yaptığını kanıtlayan ses kayıtları da dosyada yer aldı.

Gökhan Böcek ve eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki pazarlık, delil gösterildi.