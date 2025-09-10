PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da kadın yayaya tokat atan trafik zorbası tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da kadın yayaya tokat atan trafik zorbasının yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüpheli, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da kadın yayaya tokat atan trafik zorbasının yakalandığını bildirdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

GEREĞİ YAPILDI- KADIN YAYAYA TOKAT ATAN TRAFİK ZORBASI YAKALANDI

9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara'da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darp edilmişti.

Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır.

İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve Kadına Karşı Şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor.

Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir.

"Kadına Kalkan Elleri Durdurmaya Kararlıyız"

Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başkentte yaya yolundaki bir kadını darbeden sürücü, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesince "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

