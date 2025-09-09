İzmir'deki alçak saldırıda yaralanmışlardı! İçişleri Bakanı Yerlikaya hastanede ziyaret etti: "Yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum"

PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de dün polis merkezine düzenlenen saldırıda yaralanan iki polis ile bir vatandaşı, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. İçişleri ailesinin acısının çok büyük olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu: Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Bakan Yerlikaya, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Yerlikaya, yaralı polis memuru Murat Dağlı ve vatandaş Galip Güleç ile görüştü, yoğun bakımda tedavisi süren yaralı polis memuru Ömer Amilağ'ın ise ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu anımsattı.

İçişleri ailesinin acısının çok büyük olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Az önce ziyaret ettim, gayet durumları iyi şükürler olsun. Yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimizi sabır ve metanet temenni ediyorum."

Yerlikaya'ya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Balçova'da dün Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Saldırıda 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

