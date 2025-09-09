Kira sorununa son | Bakan Kurum tarih verdi: Türkiye'de konut problemi kalmayacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çarşıbaşı Millet Bahçesi açılış töreninde, katılımcılara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
Trabzon'a yeni bir eser daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kurum, Trabzon'a hizmet etmeyi şeref olarak gördüklerini ifade etti.
Kurum, Trabzon'un zor zamanlarda daima milletin yanında olduğunu vurgulayarak, "Asrın felaketinde 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın yardımına Trabzonlu kardeşlerimiz hemen koşmuştur. Ben depremin ikinci veya üçüncü günüydü ilk defa Trabzon'dan gelen ekmeği yedim. Bugün eğer deprem bölgesinde 300 bin yeni yuvamızı bitirip orada hayat başladıysa, iş yerleri yeniden bereketiyle açıldıysa, oradaki çocuklarımız, yavrularımız huzurla yatağı girebiliyorsa emin olun bunda sizlerin payı çok büyüktür. Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.
Devletle ve milletle gurur duyduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:
"Orman yangınlarını yaşadık. Bir ay içinde İzmir'de afet konutlarının temellerini attık. Şimdi Bilecik'te, Karabük'te söz verdiğimiz gibi afet konutlarının yapımına başlayacağız. Hem 11 ilde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı, 300 bin konutu yeniden inşa edeceksin hem de bir ayda diğer afetlerde evi yanan vatandaşlarımızın yeni evlerinin yapımını başlatacaksın. İnanın bunu dünya üzerinde yapabilecek başka bir ülke yok. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Bu tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez."
"ONLARCA PROJE VE YATIRIMI ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK"
Kurum, milletin zor gününde yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bir yandan afet bölgelerinde yaraları sararken, diğer yandan Trabzon'umuzun o güzelliğine güzellik katacak eserlerimizle hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugüne kadar şehrimizde altyapıdan üstyapıya, millet bahçelerinden sosyal konutlara kadar onlarca proje ve yatırımı alnımızın akıyla tamamladık." diye konuştu.
Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile vatandaşlara yeni konutlar ve iş yerleri inşa ettiklerini anlatan Kurum, "Bugün orayı ziyaret ettik. İnşallah ikinci etabı da hızla tamamlayacağız ve iddia ediyorum Çömlekçi, Trabzon'un en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Çömlekçi'nin orada yaptığımız konutlarımızı, iş yerlerimizi meydanla bütünleştirecek kentsel dönüşüm etabımızı genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.