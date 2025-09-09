Kira sorununa son | Bakan Kurum tarih verdi: Türkiye'de konut problemi kalmayacak!

Trabzon'a yeni bir eser daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kurum, Trabzon'a hizmet etmeyi şeref olarak gördüklerini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çarşıbaşı ilçesinde yapımı tamamlamam millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi (DHA)

Kurum, Trabzon'un zor zamanlarda daima milletin yanında olduğunu vurgulayarak, "Asrın felaketinde 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın yardımına Trabzonlu kardeşlerimiz hemen koşmuştur. Ben depremin ikinci veya üçüncü günüydü ilk defa Trabzon'dan gelen ekmeği yedim. Bugün eğer deprem bölgesinde 300 bin yeni yuvamızı bitirip orada hayat başladıysa, iş yerleri yeniden bereketiyle açıldıysa, oradaki çocuklarımız, yavrularımız huzurla yatağı girebiliyorsa emin olun bunda sizlerin payı çok büyüktür. Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Devletle ve milletle gurur duyduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Orman yangınlarını yaşadık. Bir ay içinde İzmir'de afet konutlarının temellerini attık. Şimdi Bilecik'te, Karabük'te söz verdiğimiz gibi afet konutlarının yapımına başlayacağız. Hem 11 ilde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı, 300 bin konutu yeniden inşa edeceksin hem de bir ayda diğer afetlerde evi yanan vatandaşlarımızın yeni evlerinin yapımını başlatacaksın. İnanın bunu dünya üzerinde yapabilecek başka bir ülke yok. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Bu tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez."