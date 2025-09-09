CHP'de siyasi deprem! "CHP'nin CHP'liden başka düşmanı yok"

"CHP'nin, CHP'liden başka düşmanı da yok, dostu da… 9 Eylül 1923'ten 9 Eylül 2025'e uzanan 102 yılda CHP, nice badireler atlattı. Kapatıldı, siyaset zemini bölündü, farklı partiler ortaya çıktı ama CHP yine ve yeniden var olmayı başardı. Ancak bir asrı aşan ömründe bugünkü kadar garabet, bugünkü kadar üzücü ve belirsiz duruma düşmemişti. CHP, yine CHP'lilerin başvurusu üzerine girdiği adliye koridorlarından çıkarak, siyaset üretme hatta iktidara talip olma kulvarına girmek yerine… Acı gerçeklerle yüzleşmekten kaçınarak tabanı motive, zinde grupları manipüle etme adına bir kez daha barikat kurma, bir kez daha polisle karşı karşıya gelme ve mahkeme kararını yok sayma yoluna saptı!

CHP'de siyasi deprem! ʺCHP'nin CHP'liden başka düşmanı yokʺ (takvim foto arşiv)

CHP'nin hali hazırdaki görüntüsü, lunaparklardaki "sihirli aynalardan" yansıyan birbirinden farklı ama bir o kadar da ilginç görünümler gibi. Neden? Çünkü o aynalar; gerçekliği bozan, silueti olduğundan çok farklı yansıtan özelliklere sahip de ondan! Mesela, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin sürdürdüğü politika, CHP'yi olduğundan büyük gösterebiliyor. Veya "Büyük kafa-küçük gövde efekti" ile "Büyük ayaklar-küçük kafa efekti" birbiri ardına CHP'den dışa taşabiliyor. Öyle ki İmamoğlu ile birlikte muhtelif CHP'li belediyelerin adli yüklerini omuzlayan CHP, adeta bir üst akılla hareket ederken siyaseten güdük kalabiliyor.





"ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"



Ya da iddialı hamleler yaparken siyasi kafası ile hedefleri arasında uyumsuzluk göze çarpabiliyor. Ve nihayet "Dalgalı ayna" misali… Gürsel Tekin ismi sahneye çıktığı andan itibaren CHP siyasi anatomisi bir kısmı ile uzun bir kısmı ile kısa ya da bazı bölümleri geniş, bazı bölümleri dar görüntü verebiliyor. İşin özü ise İmamoğlu projesinde düğümleniyor! Ekrem Bey'in, CHP'yi eğip büken, gönül verenleri kemikleştirirken ayrıştıran politik doktrini ve Özgür Özel'in rasyonel sınırları da zorlayan şahsi bağlılığı, partiyi kritik bir yol ayrımına sürüklüyor. CHP… Ya varoluşsal karakterini çağın ve ülkenin gerekleri ile güncelleyerek, buna uygun potansiyel adaylarla yürüyüşüne devam edecek.

Ya da İmamoğlu ve uzantısı ekiplerin karmaşık ilişki ağında çırpınarak ilk seçime kadar ayakta kalmaya çalışılacak! Kanımca… İstanbul Büyükşehir Belediyesinden başlanarak, kamuoyuna mal olan soruşturmaların yargılama aşamasına geçilmesi tüm karar süreçlerini derinden etkileyecek… Özetle… Bekleyip görmek lazım. CHP için de siyaset kurumu için de çoğu gitti azı kaldı!"



"CHP'LİLER NEREDE?"



Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olayları bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna durumla ilgili olarak; "Lakin bütün bu "meziyetler" şu soruya cevap vermesine yetiyor mu bakalım: "İl binası önündeki muhteremler CHP'li değilse hangi partili?" Ayrıca madem CHP il binasının önündekilerin hiçbiri CHP'li değil, CHP'liler nerede?" ifadelerini kullandı. Tuna yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:



"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yeni yeni ısınmaya başladım, umarım Kılıçdaroğlu gibi bizi bırakıp gitmez.

Özellikle "İl başkanlığımız baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür..." sözü, amiyane tabirle, beni benden aldı.

Gitgide güzelleşiyor.Parti binasını "aile apartmanı" mesabesinde görmek de ne bileyim! Yarın bir gün hesap uzmanları bunların belediye kasalarını incelerse "Bu çeyiz sandığımıza tecavüzdür..." mü diyecek? Der mi? Der. Zira onda bu cevher var. Özgür Özel'in "baba evi" dediği "lokasyonu" kim ablukaya aldı peki? Türk polisi değil mi? Nedeni de gayet net: Mahkeme kararının uygulanmasına barikat kurarak veya başka bir şekilde engel olunmasın diye.

