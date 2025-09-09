Şişli’de turistleri taşıyan tur otobüsü yandı! Alevler 3 otomobile sıçradı (takvim foto arşiv)

"YANGIN ÇIKTIĞINDA İÇİNDE İNSANLAR VARMIŞ, BOŞALTMIŞLAR"

Park halindeki otomobili hasar gören Gökhan Paksoy, "Ben restoranda yemek yiyordum, arkadaşlar yangın var dediler. Gelip baktığımda otobüsün yandığını gördüm. Araçların hepsi beyaz olduğu için ben kendi aracımı göremedim tabii, sonra plakadan fark ettim. Bana girme yangın var dediler ama içinde değerli eşyalar var, araç da emanet girmek zorunda kaldım. Arabam park halindeydi, hala da burada tutanak tutacaklar. Otobüsün ön tarafında yangın vardı, geri geri geldiğim için benim arka tampon ve farlar falan hepsi yandı. Yani ufak bir zararla atlattım, diğerlerinin zararı daha büyük. Benim arabamla birlikte 3 araba var. İkisi kullanılamaz halde, benim arabada sadece arka tarafta tampon bölgesinde bir hasar var o da halledilecek inşallah. İtfaiyeci arkadaşlar tutanak tutacaklarını söylediler. Araç park halinde galiba, turistleri taşıyor. Burada indirdiğinde motordan kaynaklandığını söylüyorlar. Yangın çıktığında içinde insanlar varmış, boşaltmışlar" şeklinde konuştu.