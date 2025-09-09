CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerginlik: Gürsel Tekin’in olaylı binaya girişinin ardından Genel Merkez il binasını kapattı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına doğru hareket etti.

Bu açıklama üzerine gerginlik çıkmaması için polis ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de,zaman zaman vandallık yaptı, polise saldırdı.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul binasına olaylı girişinin ardından CHP Genel Merkezi, İstanbul il binasını kapatma kararı aldı. Açıklamada, "CHP Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni il başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini (Bahçelievler) İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi." denildi.



08 EYLÜL 2025 CHP YÖNETİMİNDEN TEKİN'LE İLK TEMAS

Gürsel Tekin CHP İl Binası önünde, "Ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi." dedi.

Tekin, 34 CHP 85 plakalı araçla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Tekin, kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak birbirlerine ağır hakaretler eden arkadaşlarını uyardığını ve "Yapmayın, yarın yüz yüze bakacaksınız. Biz kayyum falan değiliz, kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de." dedi.

Bir gazetecinin "Özgür Çelik şu anda burada, onunla görüşecek misiniz?" şeklinde yönelttiği soruya Tekin, "Elbette. Bu bina hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak, dövmek, itelemek, ötelemek için gelmedik." cevabını verdi.

Açıklamanın ardından Tekin, aracına dönerek bir süre burada bekledi. Bu sırada polis CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu.

Bu sırada bazı göstericiler çadırları sökerek ve sandalyeleri üst üste koyarak barikat oluşturdu. Zaman zaman polise saldırdılar. 6 kişi yaralandı, gözaltılar oldu.

Tekin, polis koridoru eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bahçesine daha sonra polislerin bina girişini boşaltmasının ardından içeriye girdi. Tekin, mahkemeden görevine başlamasının sağlanması talep etti.

Tekin, sürecin istinafta olduğunu söyleyerek tepki gösteren bir kişiye "İstinaf kararı gelsin, yarın arkadaşlarıma emanet ederim." dedi.

Açın yolumuzu. Sık sık temastayım. Arkadaşlar 17 yaşından beri bu partinin emektarıyım. Benim arkadaşlarla temas kurmam kadar ne olabilir.