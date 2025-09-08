Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı mı, Sosyal medyada son durum ne? | İşte X YouTube ve Instagram'da güncel durum...

PODCAST CANLI YAYIN

8 Eylül Pazartesi günü kullanıcılar Instagram, Twitter (X) ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına girişte sorun yaşadı. Hem mobil hem masaüstü erişimde problemler görüldü. Dün gece başlayan erişim sıkıntısı sabah saatlerinde büyük ölçüde giderildi. Geçtiğimiz günlerde Google sunucularında yaşanan arıza nedeniyle benzer sorunlar yaşanmıştı. Peki 8 Eylül sosyal medya ne zaman düzelecek? İşte son durum...

Sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan sorunlar 8 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla gündeme geldi. Instagram, X (Twitter), YouTube ve TikTok kullanıcıları, hem mobil uygulamalardan hem de masaüstü sürümlerden platformlara giriş yapmaya çalışırken çeşitli bağlantı hatalarıyla karşılaştı.

Ancak gün içerisinde yapılan son kontrollerde, uygulamalardaki erişim sorununun büyük ölçüde giderildiği görüldü.

INSTAGRAM

Instagram'da hikâye, video ve paylaşım işlemleri yeniden sorunsuz şekilde gerçekleştirilebiliyor.

X

X'de de benzer şekilde sorunlar yaşandı. Sorun şu anda ortadan kalkmış görünüyor.

X kullanıcıları da akışlarını güncelleyebiliyor.

YOUTUBE

Video paylaşım platformu Youtube'da da yaşanan sorun giderildi.

YouTube ana sayfası ve müzik uygulaması düzgün çalışıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sosyal medya platformlarından ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağına ilişkin detaylar geldikçe haber güncellenecektir.

