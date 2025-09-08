Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı mı, Sosyal medyada son durum ne? | İşte X YouTube ve Instagram'da güncel durum...

Sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan sorunlar 8 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla gündeme geldi. Instagram, X (Twitter), YouTube ve TikTok kullanıcıları, hem mobil uygulamalardan hem de masaüstü sürümlerden platformlara giriş yapmaya çalışırken çeşitli bağlantı hatalarıyla karşılaştı.
Ancak gün içerisinde yapılan son kontrollerde, uygulamalardaki erişim sorununun büyük ölçüde giderildiği görüldü.
Instagram'da hikâye, video ve paylaşım işlemleri yeniden sorunsuz şekilde gerçekleştirilebiliyor.
X
X'de de benzer şekilde sorunlar yaşandı. Sorun şu anda ortadan kalkmış görünüyor.
X kullanıcıları da akışlarını güncelleyebiliyor.