"YouTube neden açılmıyor, Facebook çöktü mü?" sorusu, 8 Eylül Pazartesi gecesinden itibaren milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu. Türkiye genelinde gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar video izleyememe ve ana sayfa akışını yenileyememe gibi problemlerle karşılaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış resmi bir erişim engeli veya kapatma kararı bulunmuyor. Ancak teknik kaynaklardan edinilen bilgilere göre yaşanan kesintilerin temelinde "bant genişliği daraltılması" adı verilen ve platformlara erişimi bilinçli olarak yavaşlatan bir uygulamanın olduğu tahmin ediliyor.
Youtube ve Facebook neden açılmıyor, sorun mu var?
8 Eylül Pazartesi gecesinden itibaren Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı, en popüler sosyal medya platformları olan YouTube ve Facebook'a erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kesintiler, "YouTube çöktü mü, Facebook kapatıldı mı?" sorularını gündemin zirvesine taşıdı. Kullanıcılardan gelen yüzlerce hata bildirimine rağmen, sorunun resmi bir erişim engelinden kaynaklanmadığı, teknik bir yavaşlatma uygulamasından şüphelenildiği belirtiliyor.
Kullanıcılar Hangi Sorunları Yaşıyor?
Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcı, her iki platformda da benzer sorunlarla karşılaştı:
YouTube'da: Videoların hiç açılmaması, "akış yenilenemedi" hatası alınması ve ana sayfanın yüklenmemesi gibi problemler yaşandı.