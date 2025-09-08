PODCAST CANLI YAYIN

8 Eylül Pazartesi gecesinden itibaren Türkiye'de milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir erişim krizi yaşanıyor. YouTube ve Facebook'a giriş yapamayan veya akış yenileme sorunuyla karşılaşan vatandaşlar, “çöktü mü, erişim engeli mi geldi?” sorularıyla sosyal medyada yanıt arıyor. Downdetector verileri kısa sürede yüzlerce hata bildirimi yapıldığını doğrularken kullanıcıların endişesi giderek artıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış resmi bir kapatma kararı bulunmuyor. Teknik kaynaklar yaşanan yavaşlamanın temel nedeninin “bant genişliği daraltılması” (throttling) adı verilen bir uygulama olabileceğini belirtiyor.

"YouTube neden açılmıyor, Facebook çöktü mü?" sorusu, 8 Eylül Pazartesi gecesinden itibaren milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu. Türkiye genelinde gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar video izleyememe ve ana sayfa akışını yenileyememe gibi problemlerle karşılaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış resmi bir erişim engeli veya kapatma kararı bulunmuyor. Ancak teknik kaynaklardan edinilen bilgilere göre yaşanan kesintilerin temelinde "bant genişliği daraltılması" adı verilen ve platformlara erişimi bilinçli olarak yavaşlatan bir uygulamanın olduğu tahmin ediliyor.

8 Eylül Pazartesi gecesinden itibaren Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı, en popüler sosyal medya platformları olan YouTube ve Facebook'a erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kesintiler, "YouTube çöktü mü, Facebook kapatıldı mı?" sorularını gündemin zirvesine taşıdı. Kullanıcılardan gelen yüzlerce hata bildirimine rağmen, sorunun resmi bir erişim engelinden kaynaklanmadığı, teknik bir yavaşlatma uygulamasından şüphelenildiği belirtiliyor.

Kullanıcılar Hangi Sorunları Yaşıyor?

Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcı, her iki platformda da benzer sorunlarla karşılaştı:

YouTube'da: Videoların hiç açılmaması, "akış yenilenemedi" hatası alınması ve ana sayfanın yüklenmemesi gibi problemler yaşandı.

Facebook'ta: Ana sayfa akışının donması, gönderilerin ve görsellerin açılmaması, platforma giriş yaparken uzun bekleme süreleri gibi şikayetler öne çıktı.

Yaşanan bu aksaklıklar, kesinti takip platformu Downdetector'a da yansıdı. Kısa sürede hem YouTube hem de Facebook için yüzlerce hata bildirimi yapılarak sorunun yaygınlığı teyit edildi.

Resmi Bir Erişim Engeli Kararı Var Mı?

Kullanıcıların aklındaki ilk soru, platformların bir mahkeme veya kurum kararıyla engellenip engellenmediği oldu. Ancak mevcut bilgilere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından YouTube veya Facebook için alınmış herhangi bir resmi erişim engelleme kararı bulunmuyor. Bu durum, sorunun teknik bir nedeni olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Sorunun Kaynağı Ne Olabilir: 'Bant Genişliği Daraltılması' Şüphesi

Peki, sorun erişim engeli değilse neden kaynaklanıyor? Teknik kaynaklar ve uzmanlar, yaşanan yavaşlamanın temelinde "bant genişliği daraltılması" (throttling) uygulamasının yattığını tahmin ediyor.

Bu yöntem, internet servis sağlayıcıları tarafından belirli sitelere veya uygulamalara giden veri trafiğinin kasıtlı olarak yavaşlatılması anlamına geliyor. Yani platformlar tamamen kapatılmıyor, ancak erişim hızları kullanılamayacak kadar düşürülerek fiili bir kesinti yaşatılıyor. Şu an itibarıyla hem YouTube hem de Facebook'a yönelik erişim sorunları yurt genelinde devam ederken, konuyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bant Daraltma Nedir?

Bant daraltma, teknoloji ve telekomünikasyon alanında genellikle internet veya veri aktarım hızının kasten sınırlandırılması anlamına gelir. Akıllı telefonlar, internet servisleri veya uygulamalar üzerinden gerçekleşebilir. Amaç, ağ kaynaklarını yönetmek, cihazın performansını korumak veya güvenlik risklerini azaltmaktır.

Özellikle yazılım desteği sona eren eski cihazlarda, üreticiler bant daraltma uygulayarak şu amaçları güder:

Güvenlik risklerini azaltmak: Güncelleme gelmeyen cihazlarda bazı internet veya uygulama fonksiyonları kısıtlanarak, cihazın zararlı yazılımlara veya siber saldırılara karşı daha az savunmasız hâle gelmesi sağlanır.

Ağ kaynaklarını yönetmek: Eskimiş cihazların yoğun veri kullanımı, ağ üzerinde yük oluşturabilir; bant daraltma bu yükü sınırlar.

Kullanıcıyı yeni cihazlara yönlendirmek: Performans veya güvenlik sınırlamaları, kullanıcıları güncel destek alan modellere geçmeye teşvik eder. Kısacası bant daraltma, cihazın bazı özelliklerini sınırlayarak hem kullanıcıyı hem de üretici altyapısını koruma amaçlı bir uygulamadır.

