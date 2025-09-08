Facebook'ta: Ana sayfa akışının donması, gönderilerin ve görsellerin açılmaması, platforma giriş yaparken uzun bekleme süreleri gibi şikayetler öne çıktı. Yaşanan bu aksaklıklar, kesinti takip platformu Downdetector'a da yansıdı. Kısa sürede hem YouTube hem de Facebook için yüzlerce hata bildirimi yapılarak sorunun yaygınlığı teyit edildi.

Resmi Bir Erişim Engeli Kararı Var Mı? Kullanıcıların aklındaki ilk soru, platformların bir mahkeme veya kurum kararıyla engellenip engellenmediği oldu. Ancak mevcut bilgilere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından YouTube veya Facebook için alınmış herhangi bir resmi erişim engelleme kararı bulunmuyor. Bu durum, sorunun teknik bir nedeni olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Sorunun Kaynağı Ne Olabilir: 'Bant Genişliği Daraltılması' Şüphesi Peki, sorun erişim engeli değilse neden kaynaklanıyor? Teknik kaynaklar ve uzmanlar, yaşanan yavaşlamanın temelinde "bant genişliği daraltılması" (throttling) uygulamasının yattığını tahmin ediyor.