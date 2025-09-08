Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü

PODCAST CANLI YAYIN

Balçova'daki kalleş saldırının Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceği aşikar. "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefi, milli birliğimizde gözü olan ihanet cephesini huzursuz etti. Suriye'de YPG'ye müdahalenin konuşulduğu günlerde Türkiye'de DEAŞ'la gündem değiştirilmek istendi. 16 yaşında beyni yıkanmış cani taşere edildi; YPG'nin işgal için bahane olarak gösterdiği, CENTCOM ve MOSSAD'ın piyon olarak kullandığı DEAŞ sahneye sürüldü. Böylelikle Balçova'daki karakol saldırısının arka planındaki kirli odaklar görülmüş oldu. Öte yandan Balçova'daki sinsi senaryonun benzerleri daha önce de Danıştay, Karlov suikastı, TUSAŞ saldırısı ile denendi. Türkiye her kritik eşikte engellemeler ve sabotajlarla sınandı.

"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" şiarıyla atılan adımların olduğu bir dönemde Türkiye zaman ayarlı kirli bir provokasyonla karşı karşıya kaldı.

İzmir Balçova'da 16 yaşındaki E.B isimli cani, oturduğu mahalledeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Polis memuru Hasan Akın ve 1. sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i şehit oldu.

Balçova'yı kana bulayan 16'lık caninin ʺDEAŞʺ paylaşımları (Takvim.com.tr)Balçova'yı kana bulayan 16'lık caninin ʺDEAŞʺ paylaşımları (Takvim.com.tr)

DEAŞ BAĞLANTILARI ÇIKTI

16'lık caninin sosyal medya hesabından öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin "Türkiye, cihadınızın kapsamına girmiştir" sözlerini paylaştığı, "Muvahhid" mahlasıyla Instagram'da DEAŞ propagandası yaptığı görüldü.

Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE" SÜRECİNİ BALTALAMAK İÇİN DEAŞ'I HORTLATTILAR

Saldırının zamanlama olarak Türkiye'nin iç cephesini tahkim ettiği ve Suriye'de YPG'ye müdahalenin konuşulduğu bir dönemde olması dikkatlerden kaçmadı.

Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)

Yaşanan saldırının Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceği aşikar.

Yıllar sonra Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi. 16 yaşında beyni yıkanmış bir cani taşere edildi.

Başkan Erdoğandan İzmirdeki saldırı için taziye mesajı! Saldırganın bağlantıları araştırılıyorBaşkan Erdoğandan İzmirdeki saldırı için taziye mesajı! Saldırganın bağlantıları araştırılıyor


FAİLİN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Nitekim Başkan Recep Tayyip Erdoğan, failin yakalandığını ve bağlantılarının araştırıldığını bildirdi.

"İHANET CEPHESİNİ DAĞITMAK MİLLİ GÖREVDİR"

MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir. İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir" dedi.

SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslarSDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar



TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI KÜRESEL ÇETELERİ VE SİYONİST APARATLARINI RAHATSIZ ETTİ

Bilindiği üzere Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir yol kazasına uğramaması için ince elenip sık dokunuyor. "Terörsüz bölge" hedefi için ise YPG'nin Suriye'de silah bırakıp Şam'a entegre olması önem arz ediyor. Ancak YPG ne silah bırakıyor ne de Şam'a entegre oluyor. Adem-i Merkeziyetçilik adı altında Suriye'de özerklik peşinde koşuyor.

ABD'nin Suriye politikasındaki değişiklik sinyalleri, Barrack'ın birbirini tutmayan açıklamaları ve CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye destek ziyaretinde bulunması bölgeyi daha istikrarsızlaştırırken Ankara'nın tutumu net. Başkan Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz" çıkışı, Bahçeli'nin "Askeri müdahale kaçınılmaz" uyarısı ve MSB'nin "İzin vermeyeceğiz" vurgusu, Türkiye'nin gerekirse yeni bir harekatla kirli oyunu bozacağına dair en net işaret oldu.

İşte bu kararlılık bölge üzerinde sinsi emelleri olan küresel çeteleri ve siyonist aparatlarını huzursuz etti.

YPG'nin işgal için bahane olarak gösterdiği, CENTCOM ve MOSSAD'ın piyon olarak kullandığı DEAŞ yine sahneye sürüldü. Balçova'daki karakol saldırısının arka planındaki kirli odaklar görülmüş oldu.

Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)

PKK/YPG medyasında da Balçova saldırısı sonrası hareketlilik gözlemlendi.

"Rojava Gündemi" isimli örgüt hesabı "DAİŞ paylaşımları yapan 16 yaşındaki çocuk, iki Türk polisini öldürdü" başlığıyla gelişmeyi servis etti. Buradaki amacın YPG'nin DEAŞ bahanesini meşrulaştırmak olduğu anlaşıldı.

PKK'nın Ekim 2024'teki TUSAŞ saldırısı (Takvim.com.tr)PKK'nın Ekim 2024'teki TUSAŞ saldırısı (Takvim.com.tr)

Balçova'daki sinsi senaryonun benzerleri daha önce de denendi. Türkiye, aşması gereken her kritik eşikte çeşitli engellemeler ve sabotajlarla sınandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE İLK SABOTAJ TUSAŞ SALDIRISI

Terörsüz Türkiye sürecinin tesis edilmeye çalışıldığı ilk günlerde, Ekim 2024'te PKK eliyle süreç fiili olarak baltalanmak istendi. TUSAŞ'a kalleş bir saldırı düzenlendi.


FETÖ'nün Karlov sukiastı (Takvim.com.tr)FETÖ'nün Karlov sukiastı (Takvim.com.tr)

FETÖ'NÜN KARLOV SUİKASTI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ eliyle Türkiye ve Rusya savaşın eşiğine getirilmek istendi. İki ülke arasında o dönem yeni yeni düzelen ilişkiler ve ticaret FETÖ'nün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastıyla sabote edildi. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"nda idi.

FETÖ'nün azmettirdiği Danıştay saldırısı (Takvim.com.tr)FETÖ'nün azmettirdiği Danıştay saldırısı (Takvim.com.tr)

FETÖ'NÜN AZMETTİRDİĞİ 2006 DANIŞTAY SALDIRISI

17 Mayıs 2006'daki Danıştay saldırının azmettiricisi de FETÖ idi.

Danıştay 2. Dairesi, 8 Şubat 2006'da, okula geliş gidişlerinde başörtüsü takan öğretmen Aytaç Kılınç'ın anaokulu müdürü olmasını sakıncalı buldu. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan karar sonrası 17 Mayıs 2006'da, avukat kimliği olduğu için üzeri aranmadan Danıştay'ın Necatibey Caddesi'ndeki eski binasına gelen Alparslan Arslan, kararı veren Danıştay 2. Dairesinin heyet odasındaki üyelere silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, 2. Daire üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile 2. Daire Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Arslan, Danıştay binası içinde yakalandı. Danıştay saldırısı davasından hükümlü olan Arslan, 16 Şubat 2023'te Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşunda asılı olarak hareketsiz halde bulundu.

Balçova saldırısının ʺTerörsüz Bölgeʺ hedefine ilk fiziki sabotaj olarak değerlendiriliyorBalçova saldırısının ʺTerörsüz Bölgeʺ hedefine ilk fiziki sabotaj olarak değerlendiriliyor



TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE İLK FİZİKİ SABOTAJ

Gelinen bu noktada, Balçova saldırısının "Terörsüz Bölge" hedefine ilk fiziki sabotaj olarak değerlendirileceği, Danıştay, Karlov, TUSAŞ saldırılarından bağımsız düşünülemeyeceği gözler önüne serildi.

İzmirdeki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?İzmirdeki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
İzmirdeki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacakİzmirdeki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak















