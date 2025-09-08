Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü

"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" şiarıyla atılan adımların olduğu bir dönemde Türkiye zaman ayarlı kirli bir provokasyonla karşı karşıya kaldı. İzmir Balçova 'da 16 yaşındaki E.B isimli cani, oturduğu mahalledeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Polis memuru Hasan Akın ve 1. sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i şehit oldu.

Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE" SÜRECİNİ BALTALAMAK İÇİN DEAŞ'I HORTLATTILAR



Saldırının zamanlama olarak Türkiye'nin iç cephesini tahkim ettiği ve Suriye'de YPG'ye müdahalenin konuşulduğu bir dönemde olması dikkatlerden kaçmadı.

Suriye'de YPG'ye müdahale konuşulurken Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi (Takvim.com.tr)



Yaşanan saldırının Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceği aşikar.



Yıllar sonra Türkiye'de DEAŞ eliyle bir kaos iklimi oluşturulmak istendi. 16 yaşında beyni yıkanmış bir cani taşere edildi.