PODCAST CANLI YAYIN

Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararını bekliyor

CHP Genel Merkezi’nde ‘Butlan’ paniği yaşınırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mahkeme kararını beklediği ve yakın çevresine bu konuda şimdilik konuşmamaları yönünde ricada bulunduğu öğrenildi

Giriş Tarihi:
Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararını bekliyor

İstanbul'da mahkeme kararıyla CHP İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası genel merkezdeki tedirginlik tavan yaptı. Aylardır şaibeli kurultay duruşmalarıyla boğuşan CHP, mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmak ve belirsiz hale getirmek için geçtiğimiz nisan ayında olağanüstü kurultayı toplamıştı. Bu kez daha büyük bir stres altında olan parti yönetimi, yine olağanüstü kurultayı toplama kararı alarak, 15 Eylül'deki duruşmada verilebilecek olası bir "mutlak butlan" kararına karşı yeni bir ön alma atağına kalktı. 900 delegenin imzasıyla olağanüsü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. Hukukçular, söz konusu hamlenin 15 Eylül'de çıkabilecek olası bir butlan kararına herhangi bir etkisi olmayacağını vurguladı. Butlan çıkması durumunda delegelerin de hükümsüz hale gelebileceği hatırlatıldı.


CHP, şaibeli kurultay ile ilgili muhtemel "Mutlak Butlan" kararını etkilemek için kurultay atağına kalkıştı. Ama hukukçular, "Bir anlamı yok" yorumunu yaptı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
Malatya'da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: "Her şey yeniden başlıyor"
Görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
10 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor