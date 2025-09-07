Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararını bekliyor

İstanbul'da mahkeme kararıyla CHP İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası genel merkezdeki tedirginlik tavan yaptı. Aylardır şaibeli kurultay duruşmalarıyla boğuşan CHP, mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmak ve belirsiz hale getirmek için geçtiğimiz nisan ayında olağanüstü kurultayı toplamıştı. Bu kez daha büyük bir stres altında olan parti yönetimi, yine olağanüstü kurultayı toplama kararı alarak, 15 Eylül'deki duruşmada verilebilecek olası bir "mutlak butlan" kararına karşı yeni bir ön alma atağına kalktı. 900 delegenin imzasıyla olağanüsü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. Hukukçular, söz konusu hamlenin 15 Eylül'de çıkabilecek olası bir butlan kararına herhangi bir etkisi olmayacağını vurguladı. Butlan çıkması durumunda delegelerin de hükümsüz hale gelebileceği hatırlatıldı.



CHP, şaibeli kurultay ile ilgili muhtemel "Mutlak Butlan" kararını etkilemek için kurultay atağına kalkıştı. Ama hukukçular, "Bir anlamı yok" yorumunu yaptı.