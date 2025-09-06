PODCAST CANLI YAYIN

Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4'ü çocuk 14 yaralı

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Çardak Yolu Cezaevi Mevkii'nde meydana gelen kazada; N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile İ.İ. idaresindeki 33 ADG 071 plakalı BMW marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
14 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 araçta bulunan 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Araçlarda çekici ile kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, 33 plakalı aracın içinde bulunan kişilerin Mersin'den Kapadokya Bölgesini gezmeye geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
