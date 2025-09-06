PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen CHP'li İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yeni bir ifade girdi. Firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu’na ait Güney Cebeci Madencilik şirketinin kurucu ortağı ve Has Beton sahibi Selçuk Kaptan, savcılığa “tanık” sıfatıyla başvurdu. Has Beton sahibi Selçuk Kaptan İSTAÇ'a yatırılması gereken paraların Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti.

Selçuk Kaptan, Gülibrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı.

YOLSUZLUK FIRTINASI

Kaptan ayrıca Güney Cebeci'de ton başına 3 bin 800 lira alındığını, paranın İSTAÇ'a yatırılması gerekirken Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti. Kaptan, yaklaşık 2 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün, Florya'daki eski İBB Başkanlık konutunda hissedarları toplayarak, hisseleri Gülibrahimoğlu'na devretmelerini istediğini aktardı. Hisselerin 12 Temmuz 2023'te devredildiğini belirtti. Kaptan, Kuzey İstanbul'un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7–9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını açıkladı. Şirketin 600–700 milyon lira borçlandırıldığını ve kayyum atanmasını istediğini belirtti.

Ekrem İmamoğlunun ortağı olduğu şirket kamu kredisini yurt dışına kaçırdıEkrem İmamoğlunun ortağı olduğu şirket kamu kredisini yurt dışına kaçırdı
Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirket kamu kredisini yurt dışına kaçırdı
Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğluna aktı | 38 milyar TLlik para trafiğiVurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğluna aktı | 38 milyar TLlik para trafiği
Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu'na aktı | 38 milyar TL'lik para trafiği

