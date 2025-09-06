Selçuk Kaptan , Gülibrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı.

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı (takvim foto arşiv)



YOLSUZLUK FIRTINASI

Kaptan ayrıca Güney Cebeci'de ton başına 3 bin 800 lira alındığını, paranın İSTAÇ'a yatırılması gerekirken Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti. Kaptan, yaklaşık 2 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün, Florya'daki eski İBB Başkanlık konutunda hissedarları toplayarak, hisseleri Gülibrahimoğlu'na devretmelerini istediğini aktardı. Hisselerin 12 Temmuz 2023'te devredildiğini belirtti. Kaptan, Kuzey İstanbul'un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7–9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını açıkladı. Şirketin 600–700 milyon lira borçlandırıldığını ve kayyum atanmasını istediğini belirtti.