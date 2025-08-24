Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirket kamu kredisini yurt dışına kaçırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda, yolsuzluk örgütünün en büyük para kasalarından biri olarak gösterilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun dikkat çeken hesap hareketleri tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu (AA)



45 MİLYON TL'LİK KREDİ



Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İstanbul'daki hafriyat ve maden sahalarının işletmesini yaptığı Güney Cebeci isimli firmasına bir kamu bankasından 45 milyon TL kredi kullandığı görüldü.



AYNI GÜN YURT DIŞINA GÖNDERDİ



Kullanılan krediyi aynı gün euro cinsinden dövize çeviren Gülibrahimoğlu'nun, bu parayı 20 Şubat 2024'te "SWISS MED MARINE DENİZBANK AG" açıklamasıyla yurt dışına transfer ettiği saptandı.





İBB (AA)





İMAMOĞLU'NUN YÜZDE 50 ORTAĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tespit edilen işlem, yolsuzluk örgütünün kamu kaynaklarından edindiği haksız kazançları yurt dışına kaçırdığı iddialarını güçlendirdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm sahalarından sahte faturalarla milyar dolarlık vurgun yaptığı ve bu parayı yurt dışına kaçırdığı, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Murat Gülibrahimoğlu'na yüzde 50 ortak olduğu öne sürülüyor.