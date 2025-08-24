PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirket kamu kredisini yurt dışına kaçırdı

CHP'li İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında örgütü en büyük para kasalarından biri olarak gösterilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun para trafiği BDDK raporuna yansıdı. Güney Cebeci isimli firması için bir kamu bankasından 45 milyon TL kredi kullanan Gülibrahimoğlu'nun aynı gün paranın büyük bir kısmını dövize çevirerek yurt dışına transfer ettiği belirlendi. Eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Murat Gülibrahimoğlu'na yüzde 50 ortak olduğu öne sürülüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirket kamu kredisini yurt dışına kaçırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda, yolsuzluk örgütünün en büyük para kasalarından biri olarak gösterilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun dikkat çeken hesap hareketleri tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

45 MİLYON TL'LİK KREDİ

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İstanbul'daki hafriyat ve maden sahalarının işletmesini yaptığı Güney Cebeci isimli firmasına bir kamu bankasından 45 milyon TL kredi kullandığı görüldü.

AYNI GÜN YURT DIŞINA GÖNDERDİ

Kullanılan krediyi aynı gün euro cinsinden dövize çeviren Gülibrahimoğlu'nun, bu parayı 20 Şubat 2024'te "SWISS MED MARINE DENİZBANK AG" açıklamasıyla yurt dışına transfer ettiği saptandı.


İBB (AA)İBB (AA)

İMAMOĞLU'NUN YÜZDE 50 ORTAĞI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tespit edilen işlem, yolsuzluk örgütünün kamu kaynaklarından edindiği haksız kazançları yurt dışına kaçırdığı iddialarını güçlendirdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm sahalarından sahte faturalarla milyar dolarlık vurgun yaptığı ve bu parayı yurt dışına kaçırdığı, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Murat Gülibrahimoğlu'na yüzde 50 ortak olduğu öne sürülüyor.

Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğluna aktı | 38 milyar TLlik para trafiğiVurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğluna aktı | 38 milyar TLlik para trafiği

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
Dağcı Esin Handal 8611 metreye bayrağımızı dikti
Denizli'de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Can Bonomo’nun 5 milyon TL'lik saat koleksiyonu
Kadıköy tamam sıra Lizbon'da! Fenerbahçe - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?