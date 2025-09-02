Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'balık' füzesi: Ah ülkem ne hallere kaldın

Başkan Erdoğan Çin ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

Erdoğan, Sinop'taki balıkçıların Japonya'ya somon ihraç ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Malumunuz Sinop'ta ROKETSAN'ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V'nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye'nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimiz de var. Ama şu anda biz Türkiye'nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Sinop'ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya'ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar.

"AH ÜLKEM NE HALLERE KALDIN"

Dolayısıyla Özgür Bey'in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop'ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. "Balıklar strese giriyor" diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları.

YEREL YÖNETİM GENEL YÖNETİMİN FRAGMANIDIR

Öte yandan anamuhalefet partisinin yolsuzluk ve şaibeyle anılmasına atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "Hep söylediğim gibi Türkiye'deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? "Millete hizmet edeceğiz" diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir." ifadelerini kullandı.