Özgür Özel'den Sinop'ta akılalmaz açıklama: Test Merkezi'ni taşıyın balıklar korkuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop İskelesi'nde düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış Programında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında Roketsan’ın füzelerinin Karadeniz’de denendiği Sinop Test Merkezi’nin taşınmasını talep etti. Test atışlarının hem turizmi hem de balıkçılığı olumsuz etkilediğini öne süren Özel, “Sinop’un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor” dedi. Roket denemelerinin balıklar üzerinde de olumsuz etkiler bıraktığını savunan Özel, “O seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor” ifadelerini kullandı. Özel'in açıklamaları sosyal medyada dalga konusu olurken kullanıcılar, "Montaj sandım değilmiş" yorumunu yaptı.