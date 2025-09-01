Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! "Balıklar füze testinden korkuyor" | Sosyal medyada dalga konusu oldu

Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! ʺ Balıklar füze testinden korkuyorʺ (takvim foto arşiv)



"BALIKLAR ÜRKÜYOR"

Balıkların da füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini savunan Özel, şöyle konuştu:

"Kimse ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın milli yerli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri de olacak. Ama Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son 8 yılda en arkalara gerilemiş bir kentin turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani her iki günden birinde balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın bu testleri yapabileceği yerleşim birimlerinden uzak çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız hep dile getirdiler, bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz."