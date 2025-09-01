Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! "Balıklar füze testinden korkuyor" | Sosyal medyada dalga konusu oldu

PODCAST CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop İskelesi'nde düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış Programında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında Roketsan’ın füzelerinin Karadeniz’de denendiği Sinop Test Merkezi’nin taşınmasını talep etti. Test atışlarının hem turizmi hem de balıkçılığı olumsuz etkilediğini öne süren Özel, “Sinop’un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor” dedi. Roket denemelerinin balıklar üzerinde de olumsuz etkiler bıraktığını savunan Özel, “O seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor” ifadelerini kullandı. Özel'in açıklamaları sosyal medyada dalga konusu olurken kullanıcılar, "Montaj sandım değilmiş" yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sinop'ta balıkçılık sezonu açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kafaları karıştıran bir talepte bulundu. Sinop'ta gerçekleştirilen test atışları nedeniyle balıkçıların uzun süre avcılık yapamadıklarını iddia eden Özel, balıkların da füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini savundu.

Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! ʺ Balıklar füze testinden korkuyorʺ (takvim foto arşiv)Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! ʺ Balıklar füze testinden korkuyorʺ (takvim foto arşiv)

"BALIKLAR ÜRKÜYOR"

Balıkların da füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini savunan Özel, şöyle konuştu:

"Kimse ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın milli yerli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri de olacak. Ama Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son 8 yılda en arkalara gerilemiş bir kentin turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani her iki günden birinde balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın bu testleri yapabileceği yerleşim birimlerinden uzak çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız hep dile getirdiler, bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz."

Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)


Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)
Özel'in açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Dalga konusu olan konuşmasından sonra kullanıcılar "Montaj sandım değilmiş", "Bunlar bu kafayla memleket yönetmeye talip oluyor", "Şaka mısın?", "Ne diyor bu be" gibi yorumlarda bulundu.


Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)

Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcısının yorumu (ekran görüntüsü)

