CHP’de "Mutlak Butlan" gerilimi: Kılıçdaroğlu da mı ihraç edilecek?

Gürsel Tekin’in ihracının ardından “Mutlak Butlan” tartışması alevlendi. Eski Genel Sekreter Mehmet Sevigen ve eski Milletvekili Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yarkadaş, Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi: “Rüşvete göz mü yumacağız?”

CHP'de Gürsel Tekin'in ihraç edilmesinin, 'Mutlak Butlan' kararı olasılığına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ihraç edileceği iddialarını gündeme getirdi.

"Böyle bir olayın olacağı belliydi" diyen CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Mutlak Butlan kararı çıkarsa Özgür Özel bunun altından kalkamaz." sözlerini kaydetti.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Siz Gürsel Tekin'i ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı? 300 sayfa ifade verdi, biriniz karşısında duramadı." dedikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Rüşvete göz mü yumacağız." sorusunu yöneltti.

