İstanbul'da Mevlid Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.
ANKARA'DA DUALAR YÜKSELDİ
Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi. Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.
NEVŞEHİR'DE İLAHİ VE KASİDELER SESLENDİRİLDİ
Nevşehir'de, Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'ndeki programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler seslendirilip dua edildi.