Türkiye Mevlid Kandili’ni coşkuyla karşıladı: Dualar, programlar ve manevi atmosfer

Türkiye’nin dört bir yanındaki camiler ve meydanlar, Mevlid Kandili’nin manevi ışığıyla dolup taştı. Gönüller, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i anmanın huzuruyla ısındı, dualar semaya yükseldi. Müminler, bu anlamlı gecede sevdikleriyle bir araya gelerek hem birlik hem de dayanışma duygusunu derinleştirdi. İlahi ve mevlid programlarıyla ruhlar arındı, kalpler sevgi ve hoşgörüyle doldu. Mevlid Kandili, Türkiye’de yüreklerde umut ve barışın yeniden yeşerdiği özel bir gece olarak hafızalara kazındı.

İstanbul'da Mevlid Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

İstanbul'da Mevlit Kandili (AA)İstanbul'da Mevlit Kandili (AA)

ANKARA'DA DUALAR YÜKSELDİ

Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi. Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.

Ankara'da Mevlit Kandili (AA)Ankara'da Mevlit Kandili (AA)

NEVŞEHİR'DE İLAHİ VE KASİDELER SESLENDİRİLDİ

Nevşehir'de, Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'ndeki programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler seslendirilip dua edildi.

Nevşehir'de Mevlit Kandili (AA)Nevşehir'de Mevlit Kandili (AA)

SAKARYA'DA KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Sapak Camisi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, vaaz verildi, dua edildi.

Sakarya'da Mevlit Kandili (AA)Sakarya'da Mevlit Kandili (AA)

BURSA'DA MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

Bursa Ulu Cami'de Mevlid Kandili sebebiyle program düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Bursa'da Mevlit Kandili (AA)Bursa'da Mevlit Kandili (AA)

BİLECİK'TE PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Bilecik'te Mevlid Kandili dolayısıyla Kayıboyu Camisi'nde program düzenlendi.

Bilecik'te Mevlit Kandili (AA)Bilecik'te Mevlit Kandili (AA)

ADANA'DA PROGRAM KUR'AN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLADI

Mevlid Kandili dolayısıyla Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

Adana'da Mevlit Kandili (AA)Adana'da Mevlit Kandili (AA)

