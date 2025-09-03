İstanbul 'da Mevlid Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

ANKARA'DA DUALAR YÜKSELDİ

Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi. Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.

Ankara'da Mevlit Kandili (AA)