PODCAST CANLI YAYIN

Telegram’da suç çeteleri: Molotof saldırısı 10 bin, infaz 500 bin TL’ye satılıyor!

Menteşe Belediye Başkanı’nın ailesine yapılan saldırıyı üstlenen 15 ve 16 yaşındaki şüpheliler, internet üzerinden para karşılığı organize edilen suç çetelerinin yönlendirmesiyle hareket ettiklerini itiraf etti. Telegram’daki “paralı tetikçi” kanalları, infazdan soyguna her suçu pazarlıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Telegram’da suç çeteleri: Molotof saldırısı 10 bin, infaz 500 bin TL’ye satılıyor!

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotof kokteyli atan 15 ve 16 yaşındaki iki şüphelinin, azmettiricinin kendileri ile internetten irtibat kurduğunu ve para karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmesi gözleri sosyal medya uygulamalarına çevirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras (Sosyal medya ekran görüntüsü)Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras (Sosyal medya ekran görüntüsü)

MOLOTOF SALDIRISI 10 BİN TL, ÖLDÜRME 500 BİN TL

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yeni nesil mafya olarak tanımlanan ve genellikle reşit olmayan çocukları suçlarda kullanan casperlar ve daltonlar gibi çeteler özellikle mesaj uygulaması Telegram'da bu tür suçlar için bağlantı kuruyor. Çeşitli kanallarda yaralama, infaz, soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, muhabirimizle yaptıkları görüşmede molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini söyledi. Muğla Menteşe'de gerçekleşen hain saldırı bir anda ülkenin gündemine otururken, sosyal medyanın dönüştüğü bataklık ise böylesi bir saldırının ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini gözler önüne serdi.

Yeni nesil mafya (Arşiv)Yeni nesil mafya (Arşiv)

MÜŞTERİ AVINA ÇIKTILAR
"D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda daltonlar ve casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı görüldü. Söz konusu kanallardaki yazışmalarda, "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir", "Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm", "Yaralamak istiyorsan dikkat et kalbine gitmesin", "İstanbul Avrupa yakasında ev işi var, kuyumcunun evi çok altın var, adamlar tatilde arabayla gidecek biri lazım" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Yeni nesil mafya (Arşiv)Yeni nesil mafya (Arşiv)

RAHATLIKLARI PES DEDİRTTİ
Kanallardaki mesajların iç yüzünü ortaya çıkarmak için "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır" mesajını paylaşan şahıs ile Telegram üzerinden görüşme gerçekleştiren muhabirimiz ise kan donduran mesajların bir anda gerçeğe dönüşebildiğini gördü. Telefondaki şahıslar işlenebilecek suçlar için pazarlık yaparken molotof atılması gibi bir saldırıyı İstanbul içerisinde 10 bin TL'ye yapabileceklerini ancak başka şehirde ise işin içerisine yol giderlerinin de gireceğini anlattı. Yine aynı görüşmede istenilmesi halinde saldırı yapılacak konumdaki hedef gösterilecek bir kişiyi 500 bin TL'ye infaz edebileceklerini anlattılar. Ses kaydı alınamayan uygulamada yapılan görüşmede şahısların telefondaki rahatlıkları pes dedirtti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Türk Telekom
Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2'inci gün bitti! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?