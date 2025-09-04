PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?

CHP’de 15 Eylül’deki kritik kurultay davası öncesinde İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi, “İstanbul düştüyse kurultay da düşer” tartışmalarını alevlendirdi. Takvim'in ulaştığı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sessizliğini korurken çalışma ofisi ise adeta "ikinci genel merkeze" dönüştü. Geri dönüş hazırlığında olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşenler arasında sadece mevcut yöneticiler değil, daha önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çizgisinde yer alan isimler de bulunuyor... Öte yandan Özgür Özel'in "Kayyum kararını kabul edenleri ihraç edeceğiz" çıkışı, parti içinde istifa zincirini tetikleyebilecek bir kırılma noktası olarak görülürken, 15 Eylül’de çıkacak karar sonrası tarafların genel merkez önünde karşı karşıya geleceği konuşuluyor. İşte CHP'ye yönelik 15 Eylül senaryoları...

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Eylül'de görülecek kritik kurultay davası öncesi büyük bir krizle çalkalanıyor.

Ancak daha dava sonuçlanmadan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu.

"İSTANBUL DÜŞTÜYSE, KURULTAY DA DÜŞER"
Parti kulislerinde iptal kararının doğrudan kurultay davasını etkileyeceği konuşuluyor. "İstanbul kongresi düştüyse kurultay da düşer" yorumları yapılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin kararın 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayı davasını etkileyebileceğini belirterek bu ihtimale dikkat çekti.

Gözler şaibe davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbulun iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?Gözler şaibe davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbulun iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?

TAKVİM.COM.TR KEMAL KILIÇDAROĞLU CEPHESİNE ULAŞTI: SUSKUNLUK SİYASETİ
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken, Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını verdi. Fakat perde arkasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

BAY KEMAL'İN OFİSİ GENEL MERKEZE DÖNDÜ
Kılıçdaroğlu'nun ofisi adeta CHP Genel Merkezi'ne dönüştü. Vekiller, eski yöneticiler ve parti kurmayları randevu almak için sıraya girdi. Akşam Gazetesi'nden Melik Yiğitel'in iddiasına göre, Kılıçdaroğlu'yla görüşenler arasında sadece mevcut yöneticiler değil, daha önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çizgisinde yer almış üç kritik isim de bulunuyor. Bu isimlerden biri, "İstanbul'da Gürsel Tekin'in tavrı desteklenirse, Özel-İmamoğlu ekibi merkezde yalnız kalır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)

PARTİ İÇİNDE ÖZEL-İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI
İddialara göre Kılıçdaroğlu'yla görüşen birçok isim, "CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na feda edildiğini, Özgür Özel'in partiyi yönetemediğini" dile getiriyor. Hatta bazı parti yöneticileri, kurultayda 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde buna itiraz etmeyeceklerini, bunun CHP için bir "kendi ayarlarına dönüş" fırsatı olabileceğini savunuyor.

Yiğitel'in aktardığına göre bir başka eski yönetici ise, Özgür Özel'in İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulamadığını vurgulayarak, "Zeydan Karalar'ın İmamoğlu kadar kıymeti yok muydu? CHP üst yönetimi Atatürkçü, sosyal demokrat çizgisine geri dönmeli" ifadelerini kullandı.

CHP binasında ʺBen Kemal Geliyorumʺ pankartı (Takvim.com.tr Arşiv)CHP binasında ʺBen Kemal Geliyorumʺ pankartı (Takvim.com.tr Arşiv)

15 EYLÜL SENARYOLARI!
Bu süreçte 15 Eylül senaryoları da masaya yatırılıyor. Hem İstanbul İl Kongresi davası hem de 38. Kurultay davasında ortak suçlamaların olması kurultayın da iptal edileceği yorumlarına yol açtı. Milliyet'te yer alan habere göre kulislerde 15 Eylül'deki kurultay iptal davasındaki karar için çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Olası ihtimaller şu şekilde sıralanıyor:

"Mahkeme ya hiçbir şey olmamış gibi davayı devam ettirir duruşmayı erteler, ya İstanbul'daki gibi ara kararda tedbir verebilir ya da 'artık karar çıkacak' diyebilir." Mahkeme kararı çıktığı zaman da temyiz süreci ve durma durumları var diye sıralanıyor.

TEBDİRLİ İPTAL KARARI VERİLİRSE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNECEK
CHP'li kurmaylara göre ise mahkeme karar açıklarsa bunun tedbirli ya da tedbirsiz olması süreci belirleyecek. Mahkeme tedbirsiz iptal kararı verirse; İtirazlar sonrası tüm yargı sürecinin tamamlanması gerekecek. Çağrı heyeti atanırsa; 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilecek. Mahkemeden tedbirli iptal kararı çıkarsa; Önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimi tüm yetkilere sahip olacak.

Kılıçdaroğlu ekibinin 2023 seçimlerinde hazırladığı ʺBen Kemal Geliyorumʺ kolajı (Takvim.com.tr Arşiv)Kılıçdaroğlu ekibinin 2023 seçimlerinde hazırladığı ʺBen Kemal Geliyorumʺ kolajı (Takvim.com.tr Arşiv)

GENEL MERKEZDE RESTLEŞME BEKLENİYOR
Öte yandan son MYK toplantısında, İstanbul kararının kurultaya yansıma ihtimali tartışıldı. Özgür Özel'in, olası bir butlan kararına karşı genel merkez önünde destekçilerini toplayabileceği, Kılıçdaroğlu'na yakın ekiplerin ise bu kez karşı hamle yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

"İHRAÇ OLURSA, İSTİFA DALGASI GELİR"
Sabah'ta yer alan bilgilere göre Özgür Özel'in "Bundan sonra kayyum olmayı kabul edenleri ihraç edeceğiz" çıkışı ise parti içinde adeta deprem etkisi yarattı. Kulislerde, böyle bir girişimin tabandan tepeye kadar büyük bir istifa zincirini tetikleyebileceği konuşuluyor. Partililer, "Bu süreç CHP tarihinin en büyük istifa dalgasına yol açabilir" yorumunu yapıyor.

SOKAK GERİLİMİ VE GÜRSEL TEKİN FAKTÖRÜ
Öte yandan, parti yönetiminin Gürsel Tekin'i ani bir kararla ihraç etmesi de büyük tepki çekti. Buna karşılık, İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gibi itirafçı olaran isimlere yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmaması eleştirilere sebep oluyor... Özel'in olası bir butlan kararına karşı "sokak tehdidi" olarak yorumlanan açıklaması da parti içinde büyük rahatsızlık yarattı. Muhalif kanat bu çıkışı "sorumsuzluk" olarak nitelendirirken, taraflar arasındaki tansiyonun dava gününe kadar daha da yükseleceği konuşuluyor.

CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyorCHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladıGürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı

CHPli Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİMe konuştu: Biz gelmesek 2. Barodan heyet gelecekCHPli Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİMe konuştu: Biz gelmesek 2. Barodan heyet gelecek
CHPde İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüze CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyasıCHPde İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüze CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası

