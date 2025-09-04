CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Eylül'de görülecek kritik kurultay davası öncesi büyük bir krizle çalkalanıyor.
Ancak daha dava sonuçlanmadan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu.
"İSTANBUL DÜŞTÜYSE, KURULTAY DA DÜŞER"
Parti kulislerinde iptal kararının doğrudan kurultay davasını etkileyeceği konuşuluyor. "İstanbul kongresi düştüyse kurultay da düşer" yorumları yapılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin kararın 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayı davasını etkileyebileceğini belirterek bu ihtimale dikkat çekti.
TAKVİM.COM.TR KEMAL KILIÇDAROĞLU CEPHESİNE ULAŞTI: SUSKUNLUK SİYASETİ
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken, Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını verdi. Fakat perde arkasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
BAY KEMAL'İN OFİSİ GENEL MERKEZE DÖNDÜ
Kılıçdaroğlu'nun ofisi adeta CHP Genel Merkezi'ne dönüştü. Vekiller, eski yöneticiler ve parti kurmayları randevu almak için sıraya girdi. Akşam Gazetesi'nden Melik Yiğitel'in iddiasına göre, Kılıçdaroğlu'yla görüşenler arasında sadece mevcut yöneticiler değil, daha önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çizgisinde yer almış üç kritik isim de bulunuyor. Bu isimlerden biri, "İstanbul'da Gürsel Tekin'in tavrı desteklenirse, Özel-İmamoğlu ekibi merkezde yalnız kalır" ifadelerini kullandı.