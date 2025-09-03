Şanlıurfa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı (takvim foto arşiv)



Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı. İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.