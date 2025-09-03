PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a başsağlığı mesajı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Sudan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gözler "şaibe" davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
ABD fitili ateşledi! Venezuela'da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro'dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray'ı kim yönetiyor?
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Güzide Duran ile Fikret Orman dudak dudağa! Evli olduğunu unuttu gece kulübünde kimseye aldırış etmedi!
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi! 16 yaşını doldurmuş olan sanıklar yetişkin gibi ceza alacak
Günlerdir ortada yoktu! Trump "öldü" iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir"
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?