Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

İstanbul İl Kongresi’nin iptali, şaibeli kurultay davası öncesi dengeleri altüst etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, "İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu. Tekin, "Bunlar değişimci değil, çürümüş adamlar" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli kurultay davası öncesi İstanbul'dan gelen "iptal" haberi deprem etkisi yarattı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi.

CHP'de gözler 15 Eylül'deki davaya çevrildi

Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken flaş bir gelişme daha yaşandı.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel ile birlikte 196 delege de görevden alındı. İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin atandı.

"BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"
Gürsel Tekin'in "Değişimciler" olarak adlandırılan yeni CHP yönetimi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında canlı yayında kullandığı sözler yeniden gündeme geldi.

"Yerel seçimde tavrınız ne olacak? Sayın Ekrem İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?" sorusuna Tekin şu yanıtı vermişti:

Efendim bunlar değişimci değil, çürümüş adamların ne desteği olacakmış da ben onlara destek olacağım. İstanbul'u karış karış bilen arkadaşlarına kimse bugüne kadar bir soru sormadı. İstanbul'un bütün muhtarları herhalde CHP deyince sadece beni tanırlar. Arkadaşlarımın böyle bir ihtiyaçlarının olduğunu zannetmiyorum. Bu sadece akraba, kabile, yakın ilişkiler, arkadaşlık, dostluk üzerine siyaseti inşa etmeye çalışırsanız siyaseti çürütürsünüz.

