Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli kurultay davası öncesi İstanbul'dan gelen "iptal" haberi deprem etkisi yarattı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi.
Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken flaş bir gelişme daha yaşandı.
KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel ile birlikte 196 delege de görevden alındı. İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin atandı.