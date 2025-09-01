Milli ve yerli enerjide "Albayrak" atılım! Gabar'dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor

Altında adeta bir petrol denizi bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki rezervler, bölgede 47 yıl süren terör olaylarından dolayı ekonomiye kazandırılamadı. Son dönemlerde olayların bitmesi ve huzurun sağlanmasının ardından Berat Albayrak 'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen "Milli ve Yerli Enerji" hamlesinin ilk durağı ise Şırnak 'ın Gabar Dağı oldu. Yıllarca operasyonla gidilebilen Gabar'da, TPAO'nun fedakar çalışanlarınca yapılan çalışmalarda Gabar'da zengin petrol yatakları bulundu. Bölgede kurulan iki ayrı petrol sahasında başlayan üretim hızla büyüyerek, açılan kuyu sayısı 100'e yaklaşırken, günlük üretim ise 90 bin varile dayandı. Petrol çalışmalarının sürdüğü yerlerde 2 bine yakın bölge halkı iş imkanına kavuştu. Ekonomi canlanırken, terörün sona ermesi bölgeye ilgiyi de arttırdı. Son iki yılda yaklaşık 5 milyon kişi başta Diyarbakır olmak üzere Hakkari ve Mardini ziyaret etti.

Berat Albayrak'ın kaleme aldığı ʺBurası Çok Önemli!ʺ kitabı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)



Albayrak karada girişilen bu mücadeleyi "Burası Çok Önemli" kitabında kaleme almıştı. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında bu konuda yapılanları şöyle yazmıştı:

"Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık. Daha sonra Hakkâri Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.

Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz."