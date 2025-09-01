Milli ve yerli enerjide "Albayrak" atılım! Gabar'dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye enerjide tam bağımsızlıkta emin adımlarla ilerliyor. Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen “Milli ve Yerli Enerji” hamlesiyle Doğu ve Güneydoğu’da yıllardır yer altında yatan kaynaklar ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Her alanda meyvelerini veren altın hamleler sayesinde bölgede yeni rezervlerin bulunması için gece-gündüz demeden çalışılıyor.

Altında adeta bir petrol denizi bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki rezervler, bölgede 47 yıl süren terör olaylarından dolayı ekonomiye kazandırılamadı. Son dönemlerde olayların bitmesi ve huzurun sağlanmasının ardından Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen "Milli ve Yerli Enerji" hamlesinin ilk durağı ise Şırnak'ın Gabar Dağı oldu. Yıllarca operasyonla gidilebilen Gabar'da, TPAO'nun fedakar çalışanlarınca yapılan çalışmalarda Gabar'da zengin petrol yatakları bulundu. Bölgede kurulan iki ayrı petrol sahasında başlayan üretim hızla büyüyerek, açılan kuyu sayısı 100'e yaklaşırken, günlük üretim ise 90 bin varile dayandı. Petrol çalışmalarının sürdüğü yerlerde 2 bine yakın bölge halkı iş imkanına kavuştu. Ekonomi canlanırken, terörün sona ermesi bölgeye ilgiyi de arttırdı. Son iki yılda yaklaşık 5 milyon kişi başta Diyarbakır olmak üzere Hakkari ve Mardini ziyaret etti.

Albayrak karada girişilen bu mücadeleyi "Burası Çok Önemli" kitabında kaleme almıştı. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında bu konuda yapılanları şöyle yazmıştı:

"Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık. Daha sonra Hakkâri Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.

Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz."

PETROL ŞEHRİ ŞIRNAK

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Osman Geliş açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Şırnak'ta günlük petrol üretimi hedefi 100 bin varil olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşıldığında şehir açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol kenti olacak. Petrol ve türevleri, sanayileşmeyi artıracak. Bu sayede işsizlik sorununun önüne geçilerek, gençlerin dış göçü azalacak. Hatta dışarıdan göç alabiliriz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bu durum bizleri heyecanlandırıyor. Şırnak'a yapılacak bir rafineri, gelişmeleri taçlandıracak." AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Önümüzdeki süreçte bölgeden çıkacak bir petrol müjdesi Van ve Türkiye ile paylaşılacak. 2 bin 700 rakımlı Kato Dağı'ndaki petrol arama çalışma[1]ları da devam ediyor. TPAO 3 bin metre derinliğe ulaştı. Sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek. Türkiye, terörün gölgesinden çıkıp, kalkınmanın ve refahın ışığında yol alıyor. Bu süreçte atılan her adım, sadece petrol arama değil, aynı zamanda umutları yeniden yeşertmek anlamına geliyor."

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu devam eden çalışmalar ile ilgili olarak, "Önümüzdeki süreçte bölgeden çıkacak bir petrol müjdesi Van ve Türkiye ile paylaşılacak. 2 bin 700 rakımlı Kato Dağı'ndaki petrol arama çalışmaları da devam ediyor. TPAO 3 bin metre derinliğe ulaştı. Sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"TERÖR VESAYETİ KALKACAK"

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, "Eğer terörün başladığı 1984'ten bugüne bölgemiz güven içinde olsa, huzur hakim olsaydı, Siirt bugün sadece fıstık ve balıyla değil, petrolüyle de Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olacaktı. Hesaplamalara göre, 41 yılda kesintisiz üretim yapılabilmiş olsaydı bölge ve ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlanacaktı. Geçmişte yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle arzu edilen seviyeye ulaşılamamış olsa da, bugün sağlanan huzur ve istikrar ortamında bu çalışmaların hızlanması bizim için önemli ve büyük bir fırsattır. Siirt'te yürütülen petrol arama ve sismik çalışmalar, bu toprakların altında asırlardır var olan ciddi bir zenginlik olduğunu gösteriyor. Biz bu sefer bu fırsatı heba edemeyiz" dedi.

Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilerek yerli mühendislikle üretilen ve Türk tarihinde iz bırakanların isimlerinin verildiği "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" sondaj kuleleri, aktif olarak petrol üretim sahalarında çalışıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Seyit Onbaşı, Gabar Dağı Şehit Esma Çevik petrol sahası Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu ise Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasının 71'inci kuyusunda faaliyetlerini sürdürüyor. 86 bin varil günlük petrol üretiminin yapıldığı Şırnak'ta, milli sondaj kuleleriyle hem enerji bağımsızlığı hedefleniyor hem de Türk tarihine vefa örneği sergileniyor.

