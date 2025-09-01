Milli ve yerli enerjide "Albayrak" atılım! Gabar'dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor

Altında adeta bir petrol denizi bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki rezervler, bölgede 47 yıl süren terör olaylarından dolayı ekonomiye kazandırılamadı. Son dönemlerde olayların bitmesi ve huzurun sağlanmasının ardından Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen "Milli ve Yerli Enerji" hamlesinin ilk durağı ise Şırnak'ın Gabar Dağı oldu. Yıllarca operasyonla gidilebilen Gabar'da, TPAO'nun fedakar çalışanlarınca yapılan çalışmalarda Gabar'da zengin petrol yatakları bulundu. Bölgede kurulan iki ayrı petrol sahasında başlayan üretim hızla büyüyerek, açılan kuyu sayısı 100'e yaklaşırken, günlük üretim ise 90 bin varile dayandı. Petrol çalışmalarının sürdüğü yerlerde 2 bine yakın bölge halkı iş imkanına kavuştu. Ekonomi canlanırken, terörün sona ermesi bölgeye ilgiyi de arttırdı. Son iki yılda yaklaşık 5 milyon kişi başta Diyarbakır olmak üzere Hakkari ve Mardini ziyaret etti.
Albayrak karada girişilen bu mücadeleyi "Burası Çok Önemli" kitabında kaleme almıştı. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında bu konuda yapılanları şöyle yazmıştı:
"Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladık. Daha sonra Hakkâri Çukurca'da, Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.
Efsaneleri gerçeğe çevirdik. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugünkü haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz."
PETROL ŞEHRİ ŞIRNAK
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Osman Geliş açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Şırnak'ta günlük petrol üretimi hedefi 100 bin varil olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşıldığında şehir açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol kenti olacak. Petrol ve türevleri, sanayileşmeyi artıracak. Bu sayede işsizlik sorununun önüne geçilerek, gençlerin dış göçü azalacak. Hatta dışarıdan göç alabiliriz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bu durum bizleri heyecanlandırıyor. Şırnak'a yapılacak bir rafineri, gelişmeleri taçlandıracak." AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Önümüzdeki süreçte bölgeden çıkacak bir petrol müjdesi Van ve Türkiye ile paylaşılacak. 2 bin 700 rakımlı Kato Dağı'ndaki petrol arama çalışma[1]ları da devam ediyor. TPAO 3 bin metre derinliğe ulaştı. Sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek. Türkiye, terörün gölgesinden çıkıp, kalkınmanın ve refahın ışığında yol alıyor. Bu süreçte atılan her adım, sadece petrol arama değil, aynı zamanda umutları yeniden yeşertmek anlamına geliyor."