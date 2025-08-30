Hakkari'de feci kaza! Kamyonet ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.