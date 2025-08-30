Dünya Müslüman Alimleri İstanbul’da buluştu: Gazze’deki soykırıma karşı birlik mesajı

İstanbul 50 ülkeden gelen 150'i aşkın Dünya Müslüman Alimleri'ni ağırladı. Bu buluşmada Gazze ile ilgili önemli kararlar alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün Ayasofya'da Cuma Namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda zulme sessiz kalmak, haramdır, yasaktır. İşgalci Siyonistlerin mallarını boykota devam edilmelidir. Zalimler kirli emellerine kavuşmayacaklardır. Yeter ki vicdanlı insanlar bir olsun. Bu zulme sessiz kalan da mahşeri zamanda mahkum kalacaklardır." açıklamasını yaptı.

Yayınlanan mesajda; Gazze'ye: "Hepimiz seninleyiz.", Direnişe: "Mücadelen meşrudur; zaferin adaletin ve özgürlüğün zaferidir." ifadeleri yer aldı.