PODCAST CANLI YAYIN

Ordu'da tarım aracı devrildi! 3 ölü 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı "patpat"ın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ordu'da tarım aracı devrildi! 3 ölü 4 yaralı

Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat, uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Ordu’da patpat uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 4 yaralı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Türk Telekom
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu açıklandı! MEBSİS 2025 sorgulama ekranı
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
CHP'li Erkan Hayla'dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
Şans mı kader mi? Perde arkasındaki gerçekler: İşte ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri...