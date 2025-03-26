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CHP İstanbul Kongresi'nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney "şüpheli" sıfatıyla adliyede

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve olaylı İstanbul Kongresi'ne ilişkin şaibe iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu'nun sağ kolu Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği kongrede delege pazarlığı ve "al-ver" sürecini ifşa eden bomba bir ses kaydı ortaya çıktı. Pazarlığın başrolündeki isimlerden olan ve kayıtlarda adı geçen CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "şüpheli” sıfatıyla adliyeye geldi. İnan'ın ifade verme işlemi başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 11:14
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede

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CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'ndaki "şaibe" ve dönen para trafiği delege itiraflarıyla tescillendi.

Mahkemelik olan kurultayın iptal edileceği konuşulurken Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Ses kaydın iddiasında ismi geçen isimler (Takvim.com.tr)Ses kaydın iddiasında ismi geçen isimler (Takvim.com.tr)


İSTANBUL İL KONGRESİ'NE DELEGE PAZARLIĞI

Kongredeki delege pazarlığı ve "al-ver" sürecini ifşa eden bomba bir ses kaydı ortaya çıktı. CHP'li isimlerin Kongre öncesi Özgür Çelik'e oy atılması için pazarlığa tutuştuğu duyuldu.

Pazarlığın başrolündeki isimler ise iddiaya göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir...

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptığı açıklamada söz konusu ses kaydının kendisine ait olmadığını iddia etti (Fotoğraf: AA)Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptığı açıklamada söz konusu ses kaydının kendisine ait olmadığını iddia etti (Fotoğraf: AA)

ŞÜPHELİ İNAN GÜNEY...
Gelişme üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İnan Güney ʺşüpheliʺ sıfatıyla adliyede (DHA)İnan Güney ʺşüpheliʺ sıfatıyla adliyede (DHA)

Güney ifade vermek için adliyeye geldi.

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ: SES KAYDINDA NE VAR?

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığına ilişkin iddiaların ardından CHP'li isimlerin pazarlık yaptığına ilişkin ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Pazarlığın başrolündeki isimler ise iddiaya göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir...

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Özgür Çelik (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Özgür Çelik (Takvim.com.tr)

PARA KARŞILIĞI OY

Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı duyuldu.

Takvim.com.tr "ses" bombasını gündeme getirdi. Haberimiz için tıklayınız

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