İnan Güney ʺşüpheliʺ sıfatıyla adliyede (DHA)
Güney ifade vermek için adliyeye geldi.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ: SES KAYDINDA NE VAR?
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığına ilişkin iddiaların ardından CHP'li isimlerin pazarlık yaptığına ilişkin ses kaydı ortaya çıkmıştı.
Pazarlığın başrolündeki isimler ise iddiaya göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir...
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Özgür Çelik (Takvim.com.tr)
PARA KARŞILIĞI OY
Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı duyuldu.
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