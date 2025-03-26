Ses kaydın iddiasında ismi geçen isimler (Takvim.com.tr) İSTANBUL İL KONGRESİ'NE DELEGE PAZARLIĞI Kongredeki delege pazarlığı ve "al-ver" sürecini ifşa eden bomba bir ses kaydı ortaya çıktı. CHP'li isimlerin Kongre öncesi Özgür Çelik'e oy atılması için pazarlığa tutuştuğu duyuldu. Pazarlığın başrolündeki isimler ise iddiaya göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney , Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir...

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptığı açıklamada söz konusu ses kaydının kendisine ait olmadığını iddia etti (Fotoğraf: AA)



ŞÜPHELİ İNAN GÜNEY...

Gelişme üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.