PODCAST CANLI YAYIN

Milyonları ilgilendiriyor! Yangın mevzuatına uymayanın ruhsatı iptal edilecek | Son tarih ne zaman?

Türkiye'de işletme sahiplerini ve vatandaşları ilgilendiren yangın güvenliği düzenlemesi için son tarih 31 Aralık 2025. Ancak milyonlarca insanın yaşadığı sitelerin yüzde 80’i hala habersiz. Mevzuata uymayan sitelerin ruhsatları iptal edilecek, yüksek cezalar kesilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milyonları ilgilendiriyor! Yangın mevzuatına uymayanın ruhsatı iptal edilecek | Son tarih ne zaman?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yangın güvenliği düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oteller de dahil tüm mevcut binalarda eksiklerin giderilmesi için verilen süre, malzeme tedarik sıkıntıları nedeniyle 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Ancak uzmanlar, site yöneticilerinin ve bina sahiplerinin büyük kısmının bu kritik düzenlemeden haberdar olmadığını vurguluyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Sitelerin yaklaşık yüzde 80'i bu düzenlemelerden habersiz. Denetimlerin sonunda ruhsat iptali ve idari yaptırımlar gündeme gelecek" diye konuştu. Türkiye'de son dönemde artan yangınlar, konunun önemini daha da artırdı. Geçtiğimiz aylarda Bolu'da çıkan otel yangınında onlarca kişi tahliye edilmiş, bu olay yangın güvenliği zafiyetini yeniden gündeme taşımıştı.

YÖNETMELİK 1 TEMMUZ'DA ÇIKTI

31 Aralık 2025, yangın güvenliği ve enerji dönüşümünde nihai takvim olarak belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu tarihe kadar eksiklerini tamamlamayan bina ve siteler için ruhsat iptali ve ağır yaptırımlar gündeme gelecek. Yangın güvenliğinde yeni zorunluluklar getiren yönetmelik 1 Temmuz'da yayımlandı. Buna göre, kaçış yolları 60 ila 120 dakika aydınlatılacak. TS EN 54 standartlarına uygun dedektör ve butonlar zorunlu olacak. Özellikle yüksek binalar ve oteller için sprinkler şart. Yangın kapılarını takozla açık bırakmak yasak; sadece elektromıknatıs sistemleriyle kontrol edilebilecek. Her sistem için bakım sözleşmesi yapılacak, belgelenmiş testler şart olacak.

Ankarada 3 kişinin öldüğü yangında iddianame hazır: Sorumlular hakkında 15er yıla kadar hapis cezası talep edildiAnkarada 3 kişinin öldüğü yangında iddianame hazır: Sorumlular hakkında 15er yıla kadar hapis cezası talep edildi
Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında iddianame hazır: Sorumlular hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi
Kartalkayadaki otel yangını faciasından sonra yeni yönetmelik! 3 ay mühlet, ruhsat iptali!Kartalkayadaki otel yangını faciasından sonra yeni yönetmelik! 3 ay mühlet, ruhsat iptali!
Kartalkaya'daki otel yangını faciasından sonra yeni yönetmelik! 3 ay mühlet, ruhsat iptali!
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak'ta kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail'e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Milyonları ilgilendiriyor! Yangın mevzuatına uymayanın ruhsatı iptal edilecek | Son tarih ne zaman?
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi'nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP'li Özel'den Akın Gürlek'e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç'tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner'e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray'da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP'a bildirildi ve İstanbul'a geldi
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti! Sürpriz forma
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış!
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik'teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede