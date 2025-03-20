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Kartalkaya'daki otel yangını faciasından sonra yeni yönetmelik! 3 ay mühlet, ruhsat iptali!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kartalkaya’daki otel yangını faciasının ardından harekete geçti. Yeni yangın yönetmeliğine göre bundan sonra otelleri yangın uzmanları denetleyecek. Denetim süreleri yatak sayısına göre değişecek. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler 3 ay içerisinde istenileni yapmazsa ruhsatları iptal edilecek.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 09:29
Kartalkaya’daki otel yangını faciasından sonra yeni yönetmelik! 3 ay mühlet, ruhsat iptali!

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kartalkaya Otel Yangını ile gözlerin çevrildiği binaların yangın güvenliği konusunda harekete geçti. Bakanlığın Meclis Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu'na sunduğu yönetmelikle ilgili çalışma, yapılacak değişikliklere ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koydu.

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Buna göre yatak sayısı 50'den az olan oteller 24 ayda bir temel seviye yangın uzmanı tarafından denetlenecek. Yatak sayısı 50 ve üstü olan oteller ise 12 ayda bir ileri seviye yangın uzmanı denetimine tabi olacak.

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Milliyet'te yer alan habere göre, Kamu kapsamda olmak üzere kurumsal binalar, büro binaları, mağazalar dahil ticari amaçlı binalar inşaat alanlarının metre karesi bin ve altındaysa 24 ayda bir, üstündeyse 12 ayda bir yangın uzmanları tarafından denetlenecek. Sinema, tiyatro, gazino, bar, gece kulüpleri, diskotek, düğün ve nikah salonu gibi toplanma amaçlı binalar metrekaresi binin altındaysa denetleme 24 ayda bir, üstündeyse 12 ay bir yapılacak.

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu (Takvim Foto Arşiv)Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu (Takvim Foto Arşiv)

3 AYDA RUHSAT İPTALİ

Havafişek fabrikası, selüloz fabrikası, akaryakıt istasyonu gibi yüksek tehlikeli yapılar 6 ayda bir itfaiye teşkilatı tarafından denetlenecek. Bir binada iki veya daha fazla kullanım sınıflandırması varsa yani hem büro, hem eğlence mekanı ya da hem konut hem işyeri gibi farklı kullanım amaçlarını barındırıyorsa denetimi 12 ayda bir ileri seviye yangın uzmanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlığın komisyona sunduğu çalışmada yönetmelik değişikliğine ilişkin şu bilgiler de yer aldı:

■ Yangın güvenlik raporu bulundurmayan mal sahibi veya işletmecilere mekanın metrekaresi oranında idari para cezası uygulanacak. Periyodik kontrolde tespit edilen aykırılıkları 3 ay içinde uygun hale getirmeyenlere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecek.

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■ Yangın uzmanlarına sertifika zorunluluğu getirilecek. Sertifikalar temel ve ileri seviye sertifikası olarak gruplandırılacak.

■ Binalarda uygulanan güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araçların şarj edildiği kapalı otoparklar yangın güvenliğine uygun hale getirilecek. Buralarda otomatik yangın algılama sistemlerinin kullanılması zorunlu olacak.

■ Akaryakıt istasyonları, parlayıcı ve patlayıcı depolama tesislerindeki emniyet mesafeleri yeniden belirlenecek.

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ÖNERİLER

Çevre Bakanlığı, "Belediye sınırları dışında özellikle doğa, dağ, orman turizm alanlarında turizm bölgesinin büyüklüğüne uygun en az iki itfaiye aracını bulunduran itfaiye birimi kurulması", "Yangın denetim ve kontrollerinin belediye itfaiye teşkilatı dışında belediye tarafından yetkilendirilmiş yangın uzmanları tarafından yapılmasının sağlanması", "Okul, hastane, özel ve kamuya ait öğrenci yurtları ile ilgili kurumların mevzuatlarına periyodik yangın kontrollerinin eklenmesi" gibi önerilerde de bulundu.

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