Kartalkaya’daki otel yangını faciasından sonra yeni yönetmelik! 3 ay mühlet, ruhsat iptali!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kartalkaya Otel Yangını ile gözlerin çevrildiği binaların yangın güvenliği konusunda harekete geçti. Bakanlığın Meclis Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu'na sunduğu yönetmelikle ilgili çalışma, yapılacak değişikliklere ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koydu.
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Buna göre yatak sayısı 50'den az olan oteller 24 ayda bir temel seviye yangın uzmanı tarafından denetlenecek. Yatak sayısı 50 ve üstü olan oteller ise 12 ayda bir ileri seviye yangın uzmanı denetimine tabi olacak.
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Milliyet'te yer alan habere göre, Kamu kapsamda olmak üzere kurumsal binalar, büro binaları, mağazalar dahil ticari amaçlı binalar inşaat alanlarının metre karesi bin ve altındaysa 24 ayda bir, üstündeyse 12 ayda bir yangın uzmanları tarafından denetlenecek. Sinema, tiyatro, gazino, bar, gece kulüpleri, diskotek, düğün ve nikah salonu gibi toplanma amaçlı binalar metrekaresi binin altındaysa denetleme 24 ayda bir, üstündeyse 12 ay bir yapılacak.