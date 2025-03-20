Kartalkaya’daki otel yangını faciasından sonra yeni yönetmelik! 3 ay mühlet, ruhsat iptali!

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu (Takvim Foto Arşiv)

3 AYDA RUHSAT İPTALİ

Havafişek fabrikası, selüloz fabrikası, akaryakıt istasyonu gibi yüksek tehlikeli yapılar 6 ayda bir itfaiye teşkilatı tarafından denetlenecek. Bir binada iki veya daha fazla kullanım sınıflandırması varsa yani hem büro, hem eğlence mekanı ya da hem konut hem işyeri gibi farklı kullanım amaçlarını barındırıyorsa denetimi 12 ayda bir ileri seviye yangın uzmanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlığın komisyona sunduğu çalışmada yönetmelik değişikliğine ilişkin şu bilgiler de yer aldı:

■ Yangın güvenlik raporu bulundurmayan mal sahibi veya işletmecilere mekanın metrekaresi oranında idari para cezası uygulanacak. Periyodik kontrolde tespit edilen aykırılıkları 3 ay içinde uygun hale getirmeyenlere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecek.