CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | O ilçelerde su akmayacak

CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)



KUYRUK SIKIŞINCA



İzmir'e içme suyu sağlayan barajlar doluyken İZSU'nun yeraltı kuyularından su çekmeye devam ederek büyük bir hata yaptığını belirten Doğan Yaşar, "Yeraltından suyu çeke çeke Gölmarmara kurudu. Manisa'da obruklar oluşmaya başladı. İZSU Yönetim kurulunda bir tane bile hidrrojeolog (Su bilimci) yok. Kuyruk sıkışınca susuzluğa karşı yeni yeni çare aramaya başladılar. Şimdi kalkmış aman oraya, aman buraya sondaj kuyusu açalım diyorlar. Bütün bunların 2 yıl önceden öngörülmesi gerekiyordu. Ben iklim bilimciyim. Bunların hepsini defalarca anlatıp uyarılarda bulundum ama bizi kimse dinlemedi. Maalesef büyükşehir belediyesinin bilimle hiçbir ilgisi yok." İfadelerini kullandı.

Sözlerine; "Başkan danışmanlarım var diyor ama körfez leş gibi kokmaya, balıklar ölmeye, kirliliğe bağlı olarak iç körfezde plankton patlamaları devam ediyor." diyerek devam eden Doğan Yaşar; "Bunlar nasıl danışman anlamadım. Başkanın danışmanları bu konulara vakıf mı? Ne iş yapıyorlar bilmiyorum doğrusu. Belediye bilim dışı yönetildiği için bugün hem körfez hem susuzluk konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gidişle önümüzdeki süreçte başka konularla ilgili daha çok ızdıraplar çekeceğiz." dedi.



TUGAY'IN BİLİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK



"Bilim yoksa maalesef yapacak hiçbir şey de yok" diyerek sözlerine devam eden Yaşar, "İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın bilimle yakından uzaktan bir ilgisi yok. Bilim insanlarına hakaret etmek dünyanın neresinde var. Sen daha ilkokulda iken ben körfezde bilim yapıyordum." diye konuştu.



KENTTE SU KESİNTİLERİ 3 GÜNDE BİR UYGULANACAK

İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, bugünden itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

