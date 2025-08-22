PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | O ilçelerde su akmayacak

CHP’li belediyeler, İzmir’de bir bardaklık su yatırımı yapmadı. Çeşme’de başlayan su sıkıntısı tüm şehre yayıldı. Bilim insanları defalarca uyarmasına rağmen kente yeni su kaynakları kazandırılması konusunda hiçbir adım atmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aklı anca başına geldi. Kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37’lik kısmını karşılayan Tahtalı Barajı resmen dibe çöktü. Doluluk oranı yüzde 6’lar seviyesine düşünce İZSU Genel Müdürlüğü yeni su kaynakları bulmak için harekete geçti. Öte yandan su kesintisi planında değişikliğe gidildi. İşte mahalle mahalle kesinti planı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | O ilçelerde su akmayacak

İzmir'de baraj doluluk oranının düşmesiyle su kesintileri başladı. Önce Çeşme'de yaşanan sıkıntı, tüm şehri sardı. CHP'li belediyeler, yıllarca su için bölgede yatırım yapmadı. Mevcut barajlarda, aşırı sıcaklar ve yağışsız geçen yazın ardından alarm çanları çaldı. Çeşme'deki sıkıntıyı, devlet çözmeye çalıştı. İlçeye, komşu barajlardan su pompalandı. İzmir genelinde ise su kesintileri yapıldı. Son ölçümlere göre kentin en önemli içme suyu kaynaklarından olan Gördes Barajı'nda su kalmadı.

Tahtalı Barajı (takvim foto arşiv)Tahtalı Barajı (takvim foto arşiv)

BİLİM İNSANLARINA KULAK ASMADILAR

Bilim insanları aylar öncesinden "Bu yaz zor geçecek" değerlendirmesi yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesini önlem alması için uyarsa da su ve kanalizasyon idaresi İZSU, yeni su kaynaklarının bulunması konusunda aradan geçen zaman zarfı içinde hiçbir adım atmadı.

CHPli İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyorCHPli İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyor
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyor
Çeşmeden sonra İzmirde de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum ettiÇeşmeden sonra İzmirde de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti

TAHTALI DİBE VURDU

Bu arada kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı deyim yerindeyse dibe çakıldı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 6'lara kadar düştü. Kutlu Aktaş Barajındaki doluluk oranı yüzde 5'in altına düşünce İzmir'in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de su kesintileri başladı.

SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Bunun üzerine İZSU, Ağustos ayı başında su tasarrufuna ilişkin birtakım tedbirler aldığını açıkladı. Kenti 5 bölgeye ayıran İZSU, Ağustos ayının ilk haftası bu bölgelerde saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında düzenli su kesintilerine başlandı.

CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)

AKILLARI ANCA BAŞLARINA GELDİ

İzmirliler artan hava sıcaklıkları karşısında isyan etti. 90'lar manzaralarının yaşandığı İzmir'de vatandaş bidonlarla çeşmelere koştu. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir ve çevresindeki yerleşim alanlarında yeraltı su kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir hidrojeolojik etüt hizmeti alımı için ihaleye çıktığını duyurdu.

"UYARDIM AMA DİNLEYEN OLMADI"

İZBB'nin bu güne kadar uyarıları dikkate alıp önlem almaması bilim çevrelerini de kızdırdı. Çevre Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği çalışma grubu üyesi, iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşananlara tepki gösterdi. 2020 yılında dönemin İZBB Başkanı Tunç Soyer'e mektup yazıp İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesine karşı uyardığını belirten Yaşar, "Aynı mektubu İZBB Başkanı Cemil Tugay'a da yazdım. Ama kulak veren olmadı." Dedi. 2022 yılında ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Yaşar:

CHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmirde depolara rağbet arttıCHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmirde depolara rağbet arttı

"SADECE İZLEMEKLE YETİNDİK"

"Kuraklık geliyor aman dikkat diye diye dilimizde tüy bitti. Dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimler karşı karşıya oldukları kuraklık tehlikesine karşı çok ciddi önlemler alırken biz sadece izlemekle yetindik. Normal koşullarda su kesintilerinin geçtiğimiz yıl başlaması gerekiyordu. Barajlarda rezerv suyu da bitti. Maalesef çok geç kalındı." diye konuştu.

CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)

KUYRUK SIKIŞINCA

İzmir'e içme suyu sağlayan barajlar doluyken İZSU'nun yeraltı kuyularından su çekmeye devam ederek büyük bir hata yaptığını belirten Doğan Yaşar, "Yeraltından suyu çeke çeke Gölmarmara kurudu. Manisa'da obruklar oluşmaya başladı. İZSU Yönetim kurulunda bir tane bile hidrrojeolog (Su bilimci) yok. Kuyruk sıkışınca susuzluğa karşı yeni yeni çare aramaya başladılar. Şimdi kalkmış aman oraya, aman buraya sondaj kuyusu açalım diyorlar. Bütün bunların 2 yıl önceden öngörülmesi gerekiyordu. Ben iklim bilimciyim. Bunların hepsini defalarca anlatıp uyarılarda bulundum ama bizi kimse dinlemedi. Maalesef büyükşehir belediyesinin bilimle hiçbir ilgisi yok." İfadelerini kullandı.

Çeşmede baraj kurudu! Su kesintileri başladı | Sekiz günlük su kaldıÇeşmede baraj kurudu! Su kesintileri başladı | Sekiz günlük su kaldı
Çeşme'de baraj kurudu! Su kesintileri başladı | Sekiz günlük su kaldı

Sözlerine; "Başkan danışmanlarım var diyor ama körfez leş gibi kokmaya, balıklar ölmeye, kirliliğe bağlı olarak iç körfezde plankton patlamaları devam ediyor." diyerek devam eden Doğan Yaşar; "Bunlar nasıl danışman anlamadım. Başkanın danışmanları bu konulara vakıf mı? Ne iş yapıyorlar bilmiyorum doğrusu. Belediye bilim dışı yönetildiği için bugün hem körfez hem susuzluk konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gidişle önümüzdeki süreçte başka konularla ilgili daha çok ızdıraplar çekeceğiz." dedi.


TUGAY'IN BİLİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK

"Bilim yoksa maalesef yapacak hiçbir şey de yok" diyerek sözlerine devam eden Yaşar, "İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın bilimle yakından uzaktan bir ilgisi yok. Bilim insanlarına hakaret etmek dünyanın neresinde var. Sen daha ilkokulda iken ben körfezde bilim yapıyordum." diye konuştu.

KENTTE SU KESİNTİLERİ 3 GÜNDE BİR UYGULANACAK

İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, bugünden itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak (takvim foto arşiv)İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak (takvim foto arşiv)

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu. İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak (takvim foto arşiv)İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak (takvim foto arşiv)

KESİNTİ PLANI ŞU ŞEKİLDE:

Bölge-1: Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi

Kesinti Zamanı:

22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası
28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası
31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

KARŞIYAKA: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri

ÇİĞLİ: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

BAYRAKLI: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri

MENEMEN: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleri

GAZİEMİR: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri

Bölge-2: Bornova, Buca, Karabağlar ve çevresi

Kesinti Zamanı:

23.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05:00 arası
26.08.2025 Salı saat 23:00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası
29.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
01.09.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 02.09.2025 Salı saat 05:00 arası

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

BORNOVA: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

AYRAKLI: Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi mahalleleri

BUCA: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri

KARABAĞLAR: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay (kısmen), Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri

GAZİEMİR: Emrez mahallesi (kısmen)

Bölge-3: Halkapınar, Kale, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Yeşilyurt ve çevresi

Kesinti Zamanı:

24.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 25.08.2025 Pazartesi saat 05:00 arası
27.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 28.08.2025 Perşembe saat 05:00 arası
30.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 31.08.2025 Pazar saat 05:00 arası
02.09.2025 Salı saat 23:00 ile 03.09.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

KARABAĞLAR: Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bahçelievler, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan mahalleleri

KONAK: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, Huzur, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri

BORNOVA: Çamkule mahallesi (kısmen)

BUCA: Ufuk (kısmen), Çamlık (kısmen) mahallesi

BALÇOVA: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,

NARLIDERE: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri

GÜZELBAHÇE: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Trendyol
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması!
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Türk Telekom
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt! "Doğruyu söylemiyor"
ABD vizeleri iptal ediyor! 55 milyon kişi için inceleme başladı
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Demokrasi karşıtı organize işler CHP'den sorulur! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi